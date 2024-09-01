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Сапери вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101" на Львівщині. ФОТОрепортаж

У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101".

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, їх вилучили після наймасовішого обстрілу території України сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на Львівщині.

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

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Сапери вилучили бойові частини ракет
Сапери вилучили бойові частини ракет

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Сапери вилучили бойові частини ракет

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Також у ДСНС нагадали, як потрібно діяти у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета:

  • Не наближайтесь.
  • Не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати.
  • Негайно телефонуйте за номером "101" або "102"

Автор: 

ДСНС (5106) сапер (194) Львівська область (2427)


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Топ коментарі
+8
Сильним та сміливим бійцям подяка і респект👍🏼🙏🏼❤️
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01.09.2024 12:21
+6
Ти ніколи не бачив - на яку глибину кулі на стрільбищі у земляний насип кулевловлювача вгрузають? Щоб їх знайти - не одне відро землі вийнять треба Так куля важить кілька грамів А ця боєголовка - десь під тонну То не "воронка"! То так екскаватором до боєголовки добиралися Подивися на стінки ями - там сліди екскаваторного ковша!

-
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01.09.2024 12:39
+3
Там экскаватор стоит, он и выкопал яму чтобы добраться до беголовки, края воронки прямые, такие получаются от ковша экскаватора
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01.09.2024 12:35
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Так що ця байда супер крута тупо в землю впала та не здетонувала ?
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01.09.2024 12:20 Відповісти
Там экскаватор стоит, он и выкопал яму чтобы добраться до беголовки, края воронки прямые, такие получаются от ковша экскаватора
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01.09.2024 12:35 Відповісти
Ти ніколи не бачив - на яку глибину кулі на стрільбищі у земляний насип кулевловлювача вгрузають? Щоб їх знайти - не одне відро землі вийнять треба Так куля важить кілька грамів А ця боєголовка - десь під тонну То не "воронка"! То так екскаватором до боєголовки добиралися Подивися на стінки ями - там сліди екскаваторного ковша!

-
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01.09.2024 12:39 Відповісти
що землю відрами копають?
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01.09.2024 14:04 Відповісти
А що - у "ВнутріМКАДівській Данії" ти самий "гостроязикий"? Бо у країни "старої Європи" повиїжджали та залишилися духовно "савецкими" тільки "російськомовні"! А ти таки непогано хоч деякі фрази українською пишеш! Значить - хоч якусь користь для вас, кацапів, ця війна принесла - ви вивчили українську мову та стали нас вважать рівними собі! Коли ваш "*********" почне розвалюваться - ви прийдете просить у нас хліба щирою українською мовою!
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01.09.2024 14:29 Відповісти
не пиши дурниці
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01.09.2024 16:06 Відповісти
Я написав якраз розумну річ - пояснив людині, як нерозірвані міни та снаряди потрапляють углиб грунту А от ти, дійсно, з розумним виглядом написав дурницю!
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01.09.2024 18:45 Відповісти
Сильним та сміливим бійцям подяка і респект👍🏼🙏🏼❤️
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01.09.2024 12:21 Відповісти
Це не львівщина а якись карьєр бо на Галичині земля глиняста або сірозем.Лопатою вкопати важко а тут пісковик з гравієм що ближче до Полісся.
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01.09.2024 13:21 Відповісти
Так і Львівщина не маленька
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01.09.2024 13:46 Відповісти
Може зі сторони Волині впала
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01.09.2024 13:48 Відповісти
 
 