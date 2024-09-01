Сапери вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101" на Львівщині. ФОТОрепортаж

У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101".

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, їх вилучили після наймасовішого обстрілу території України сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на Львівщині.

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

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Також у ДСНС нагадали, як потрібно діяти у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета: