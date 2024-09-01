Сапери вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101" на Львівщині. ФОТОрепортаж
У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101".
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, їх вилучили після наймасовішого обстрілу території України сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на Львівщині.
"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Також у ДСНС нагадали, як потрібно діяти у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета:
- Не наближайтесь.
- Не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати.
- Негайно телефонуйте за номером "101" або "102"
Топ коментарі
+8 Amber
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