На Черниговщине обнаружили и обезвредили несдетонировавшую боевую часть вражеского БпЛА "Герань-2". ФОТОрепортаж
После одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили обгоревшие обломки сбитого вражеского ударного беспилотника. Его боевая часть не сдетонировала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.
Как отмечается, прибывшие на место взрывотехники, осмотрев поврежденный БПЛА, установили, что это ударный летательный аппарат "Герань-2".
Учитывая опасность перемещения вражеского устройства, полицейские уничтожили его боевую часть на месте путем подрыва.
"Самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию или к спасателям", - напомнили в полиции.
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