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На Черниговщине обнаружили и обезвредили несдетонировавшую боевую часть вражеского БпЛА "Герань-2". ФОТОрепортаж

После одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили обгоревшие обломки сбитого вражеского ударного беспилотника. Его боевая часть не сдетонировала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Как отмечается, прибывшие на место взрывотехники, осмотрев поврежденный БПЛА, установили, что это ударный летательный аппарат "Герань-2".

На Чернігівщині знешкодили бойову частину

Учитывая опасность перемещения вражеского устройства, полицейские уничтожили его боевую часть на месте путем подрыва.

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На Чернігівщині знешкодили бойову частину
На Чернігівщині знешкодили бойову частину

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"Самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию или к спасателям", - напомнили в полиции.

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