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На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2", яка не здетонувала. ФОТОрепортаж

Після однієї з нещодавніх повітряних атак на Чернігівщині виявили обгорілі уламки збитого ворожого ударного безпілотника. Його бойова частина не здетонувала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Як зазначається, вибухотехніки, які прибули на місце, оглянувши пошкоджений БПЛА, встановили, що це ударний літальний апарат "Герань-2".

На Чернігівщині знешкодили бойову частину

З огляду на небезпеку переміщення ворожого пристрою, поліцейські знищили його бойову частину на місці шляхом підриву.

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На Чернігівщині знешкодили бойову частину
На Чернігівщині знешкодили бойову частину

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"Самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників", - нагадали в поліції.

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Чернігівщина (1584) сапер (194)


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