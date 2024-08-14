Вражескую авиабомбу УМПБ Д-30 обезвредили на Сумщине. ФОТОрепортаж

Взрывотехники обезвредили в Сумской области авиационную бомбу УМПБ Д-30, которая не взорвалась.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, боеприпас обнаружили в одном из сел области, во время падения бомба не взорвалась, но была повреждена и разделилась на два фрагмента.

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"Работа полицейских началась с определения типа боеприпаса, поскольку это дает понимание его безопасного обезвреживания. Обеспечив охрану периметра и создав безопасную зону вокруг находки, взрывотехники полиции обезвредили авиабомбу путем контролируемого подрыва на временной подрывной площадке неподалеку", - рассказали в Нацполиции.

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