Вражескую авиабомбу УМПБ Д-30 обезвредили на Сумщине. ФОТОрепортаж
Взрывотехники обезвредили в Сумской области авиационную бомбу УМПБ Д-30, которая не взорвалась.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, боеприпас обнаружили в одном из сел области, во время падения бомба не взорвалась, но была повреждена и разделилась на два фрагмента.
"Работа полицейских началась с определения типа боеприпаса, поскольку это дает понимание его безопасного обезвреживания. Обеспечив охрану периметра и создав безопасную зону вокруг находки, взрывотехники полиции обезвредили авиабомбу путем контролируемого подрыва на временной подрывной площадке неподалеку", - рассказали в Нацполиции.
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