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Водолази-сапери ДСНС вилучили з Дніпра частини дрона. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це інформує ДСНС України.

"Почувши вибух, один із очевидців, направився до місця події, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води. Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування "101"", - ідеться в повідомленні.

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На щастя, обійшлося без жертв.

З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона

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"Якщо ви побачили уламки безпілотників або ракет — не підходьте та нічого не чіпайте! Негайно повідомляйте за номером "101"", — наголосили у ДСНС.

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ДСНС (5110) сапер (194) дрони (4706) Дніпро річка (20)


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Щось не схоже на металеві уламки, схоже корпус кевларовий/карбоновий.
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11.09.2024 13:00 Відповісти
металеві уламки впали, бо були важчі за повітря та легше за воду...
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11.09.2024 13:48 Відповісти
 
 