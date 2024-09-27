Водолазы-саперы достали обломки "Шахеда" из Днепра возле Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

После очередного удара по столице водолазы-саперы ГСЧС изъяли из реки Днепр безопасные остатки беспилотного летательного аппарата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины после очередного удара по столице, оперативно изъяли из реки Днепр безопасные остатки беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Детали поисковой операции

Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу.



Операция проводилась в тяжелых условиях, но благодаря профессиональным действиям саперов оперативно было обследовано 0,01 гектара акватории, и на глубине 12 метров в 60 метрах от берега найдены обломки.



После подъема беспилотника, его фрагменты были доставлены на берег для детального анализа специалистами.





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Как вести себя, когда нашли неизвестный предмет?

В ГСЧС обратились к гражданам: "Мы настоятельно просим вас проявлять максимальную осторожность. Ни в коем случае не снимайте на видео моменты падения ракет или беспилотников. Если вы стали свидетелями таких событий, немедленно вызывайте Службу спасения по номеру "101". Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам. Такие объекты могут скрывать опасность и требуют профессионального обезвреживания. Берегите себя!".

Напомним, в течение выходных 21-22 сентября саперы ГСЧС в Киеве и области изъяли боевые части двух ракет Х-101.