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Водолазы-саперы достали обломки "Шахеда" из Днепра возле Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

После очередного удара по столице водолазы-саперы ГСЧС изъяли из реки Днепр безопасные остатки беспилотного летательного аппарата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины после очередного удара по столице, оперативно изъяли из реки Днепр безопасные остатки беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Детали поисковой операции

Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу.

Операция проводилась в тяжелых условиях, но благодаря профессиональным действиям саперов оперативно было обследовано 0,01 гектара акватории, и на глубине 12 метров в 60 метрах от берега найдены обломки.

После подъема беспилотника, его фрагменты были доставлены на берег для детального анализа специалистами.

З Дніпра дістали Шахед
З Дніпра дістали Шахед

Смотрите: Саперы изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101" на Львовщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как вести себя, когда нашли неизвестный предмет?

В ГСЧС обратились к гражданам: "Мы настоятельно просим вас проявлять максимальную осторожность. Ни в коем случае не снимайте на видео моменты падения ракет или беспилотников. Если вы стали свидетелями таких событий, немедленно вызывайте Службу спасения по номеру "101". Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам. Такие объекты могут скрывать опасность и требуют профессионального обезвреживания. Берегите себя!".

Напомним, в течение выходных 21-22 сентября саперы ГСЧС в Киеве и области изъяли боевые части двух ракет Х-101.

Автор: 

Киев (25575) ГСЧС (4982) сапер (138) Шахед (1043)


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у влади якась шиза - то вони аплодують "усим кварталом-95" кадрам з ударом ракети по Охматдиту, то готові "розстріляти" за наводку водолазам, де краще і треба шукати уламки...
скажіть однозначно і зрозуміло: фіксувати подію - можна (іноді навіть нагально ТРЕБА), а от безконтрольно, тим більш одразу, викладати у мережу, - категорично НІТ... - це ж так просто і зрозуміло усим, адекватним..
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27.09.2024 15:18 Ответить
Для них, для ЗЕшобли, це дуже складна задача з серії "місія нездійсненна"!
Як казали в Одесі - "якби там був мозок - то був б струс"
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27.09.2024 15:30 Ответить
 
 