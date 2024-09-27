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Новости Война
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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога, зафиксированы пуски "Кинжалов", - Воздушные силы (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ 2 самолетов МиГ-31К. Зафиксированы пуски ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Взлет 2х истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.

Зафиксированы пуски Кинжалов. Ракеты с юга по направлению на Староконстантинов. 2 ракеты на Староконстантинов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В России взлетели бомбардировщики Ту-22м3. В южных и восточных областях Украины тревога. КАРТА

Автор: 

Воздушные силы (2331) воздушная тревога (795) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+9
..не смішіть людей дописами... про думки зеленого щодо доріг..та ще й використання їх як для аеродромів!!!! Тому з осені 2020 року і припинив постачання палива до частин ВПС ЗСУ ...щоб не літали з аеродромів... ??? На дороги хотів всіх саджати... Може і заправки на новозбудованих шляхах для літаків хотів настроїти? Якби можна було б просто списати гроші... і нічого не будувати... То так би і було б!!! Вмієте Ви людей смішити!!!
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27.09.2024 17:26
+8
Без дозволу Заходу бити далекобійними ракетами по @уйлостану ця @уйня не припиниться
США! Кацапи спецом вас дрочать на тлі Ваших вагань, а нас вбивають
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27.09.2024 17:08
+8
Пока Запад боится ескалации, ***** долбит уже неделю по Украине из всего что может. Хоть бы уловили зависимость что чем больше ***** боятся тем сильнее оно беспределит
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27.09.2024 17:10
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Без дозволу Заходу бити далекобійними ракетами по @уйлостану ця @уйня не припиниться
США! Кацапи спецом вас дрочать на тлі Ваших вагань, а нас вбивають
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27.09.2024 17:08 Ответить
Як раз до зустрічі Зє з старим придурком відсалютують орки.
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27.09.2024 17:37 Ответить
Все дуже просто, якщо США не дозволяють бити по Цапії своїми ракетами, то хай Верховний дасть команду бити по Цапії нашими, українськими ракетами.
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27.09.2024 20:16 Ответить
Зі Старкону піднімуть літаки й ракети роздовбають порожні капоніри. Варто переобладнати прямі відрізки автодоріг для прийому-зльоту літаків. Може це мав на меті зелений коли починав велике будівництво автодоріг.
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27.09.2024 17:10 Ответить
..не смішіть людей дописами... про думки зеленого щодо доріг..та ще й використання їх як для аеродромів!!!! Тому з осені 2020 року і припинив постачання палива до частин ВПС ЗСУ ...щоб не літали з аеродромів... ??? На дороги хотів всіх саджати... Може і заправки на новозбудованих шляхах для літаків хотів настроїти? Якби можна було б просто списати гроші... і нічого не будувати... То так би і було б!!! Вмієте Ви людей смішити!!!
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27.09.2024 17:26 Ответить
Старокостянтинів, цю базу ще совок створював на випадок ядерної війни. Там так все укріплено,

такі ангари, бункери і все під землею, всюди усе забетоновано, так що до сраки ті кинджали.

На самому початку війни кацап туди пустив кинджал, так той встряв в укріплення та й так і

застряг там не розірвавшись.
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27.09.2024 17:51 Ответить
Не мели дурниць..
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27.09.2024 20:31 Ответить
вроде для Ф-16 дороги не годятся - воздухозаборник низко....
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27.09.2024 19:52 Ответить
Пока Запад боится ескалации, ***** долбит уже неделю по Украине из всего что может. Хоть бы уловили зависимость что чем больше ***** боятся тем сильнее оно беспределит
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27.09.2024 17:10 Ответить
Припустимо, що Захід боїться екскалації, то чому Боневтік не дасть команду вдарити нашими ракетами?
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27.09.2024 20:15 Ответить
Бункерний чорт бісится ,чому терориста бен ладена ліквідовано ,а цей виродок фашиський вбив сотні тисяч людей, мільйони вигнав з своїх домівок, зруйнував сотні міст і сіл і ця істота існує і не здихає?
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27.09.2024 17:44 Ответить
Тому що для США Бен Ладен був терорист, а йхлоу -- rsuian president.

Те, що останній вбив (і продовжує вбивати!) сотні тисяч людей -- на даному етапі США, схоже, пох.
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27.09.2024 17:48 Ответить
Як би США не турбувала доля України, вони не дали б і цента а так вгрохкали сюди вже мільярди доларів. Без США Україна закінчилася ще в 2022 році.
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27.09.2024 19:17 Ответить
 
 