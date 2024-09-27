По всей Украине объявлена воздушная тревога, зафиксированы пуски "Кинжалов", - Воздушные силы (обновлено)
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ 2 самолетов МиГ-31К. Зафиксированы пуски ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Взлет 2х истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.
Зафиксированы пуски Кинжалов. Ракеты с юга по направлению на Староконстантинов. 2 ракеты на Староконстантинов", - говорится в сообщении.
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+9 NavigatorUR
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+8 Wild MadDog
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+8 ALEX SUROVV #593022
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США! Кацапи спецом вас дрочать на тлі Ваших вагань, а нас вбивають
такі ангари, бункери і все під землею, всюди усе забетоновано, так що до сраки ті кинджали.
На самому початку війни кацап туди пустив кинджал, так той встряв в укріплення та й так і
застряг там не розірвавшись.
Те, що останній вбив (і продовжує вбивати!) сотні тисяч людей -- на даному етапі США, схоже, пох.