По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога, зафиксированы пуски "Кинжалов", - Воздушные силы (обновлено)

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ 2 самолетов МиГ-31К. Зафиксированы пуски ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Взлет 2х истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.

Зафиксированы пуски Кинжалов. Ракеты с юга по направлению на Староконстантинов. 2 ракеты на Староконстантинов", - говорится в сообщении.

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