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В России взлетели бомбардировщики Ту-22м3. В южных и восточных областях Украины тревога. КАРТА

Россияне подняли в небо стратегическую авиацию. Украине угрожают пуски ракет двумя дальними бомбардировщиками Ту-22м3.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ.

"Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22", - отмечают в ВС ВСУ.

По информации телеграм-канала monitoring, Ту-22м3 заходят в акваторию Черного моря. Возможны пуски Х-22/32 в течение 40 минут.

Читайте: В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы: Объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог

Автор: 

авиация (2832) Воздушные силы (2334) воздушная тревога (795)


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Топ комментарии
+9
***** убедилось что Бидон не даст разрешения бить по рашке и начало полным ходом бомбить Украину. Какие еще примеры нужны чтобы показать что ескалация бывает только из-за западной импотенции
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26.09.2024 21:33
+6
То може хтось пояснить, чи ті F-16, які чи то є, чи їх немає, дістають до акваторії Чорного Моря?
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26.09.2024 21:17
+2
Шкода що немає чим виїбати кацапську етажерку.
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26.09.2024 21:14
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Шкода що немає чим виїбати кацапську етажерку.
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26.09.2024 21:14 Ответить
То може хтось пояснить, чи ті F-16, які чи то є, чи їх немає, дістають до акваторії Чорного Моря?
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26.09.2024 21:17 Ответить
і я не розумію. їх ще ніде не було проявлено в бою чи в захисті. мабуть дали один.
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26.09.2024 21:20 Ответить
і той розбився ((
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26.09.2024 21:41 Ответить
Один зрешечено під час полювання на крилату ракету (так писали -- ракета вибухнула в повітрі, і літак пролетів крізь уламки), пілот загинув.

Для решти 5, мабуть, не має відповідних ракет "повітря-повітря"
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26.09.2024 21:26 Ответить
Акваторія Чорного моря і в Одесі є. Ви мабуть хотіли спитати про ракети AIM-120? Можете погуглити, це нескладно.
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26.09.2024 22:01 Ответить
От якби всі ті ракети та бомби впали на росії, в москві.
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26.09.2024 21:19 Ответить
***** убедилось что Бидон не даст разрешения бить по рашке и начало полным ходом бомбить Украину. Какие еще примеры нужны чтобы показать что ескалация бывает только из-за западной импотенции
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26.09.2024 21:33 Ответить
воно вже три роки, як "начало", ви щось підгальмовуєте.
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26.09.2024 22:02 Ответить
Погано, що США не дозволяють бити своїми ракети в глибину росії, але тоді можна бити своїми ракетами і не питати дозводу у США. Де ділися наші "Нептуни"? Вони також мають радіус дії до 300 км. А де наші "Сапсан-Грім 2"? Ті можуть бити і до 800 км., то де вони? Навіщо знову перекидаєте відповідальність президента Зеленського на США? Хто заважав йому робити наші ракети, асфальт? То нехай пояснить силу асфальту перед ракетами. Якщо продивитися брехню проти Порошенко, яку прозповсюджували в Україні у 2019 році і який примудрився створити три ракети, то на його фоні правильний мальчік від наріду мав би створити нові і далекобійні ракети за 5 років одноосібної влади. То де ракети Зеленського?
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26.09.2024 22:21 Ответить
За****бал ты вонять одно и то же. Ты хоть видел те сапсаны и гром2 которые якобы поменяли на асфальт? До 2019 года наши военные в дырявых палатках жили и на китайских пикапах ездили которые по словам наших военных даже до фронта не доезжали
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26.09.2024 22:29 Ответить
Лопатой по **** xо, зелёный ******?
Есть документальные распоряжения бениного Тарана по прекращению финансирования ракетныx программ! А были готовы в серию и Громы, и Спасаны, и Нептуны
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26.09.2024 22:49 Ответить
Да чтоб в их формуляр записали количество взлётов больше количества посадок!
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26.09.2024 21:47 Ответить
Пох..наши собьют) уверен,сплю спокойно
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26.09.2024 22:55 Ответить
 
 