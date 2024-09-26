В России взлетели бомбардировщики Ту-22м3. В южных и восточных областях Украины тревога. КАРТА
Россияне подняли в небо стратегическую авиацию. Украине угрожают пуски ракет двумя дальними бомбардировщиками Ту-22м3.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ.
"Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22", - отмечают в ВС ВСУ.
По информации телеграм-канала monitoring, Ту-22м3 заходят в акваторию Черного моря. Возможны пуски Х-22/32 в течение 40 минут.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Топ комментарии
+9 ALEX SUROVV #593022
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+6 Onufri Zagloba
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+2 ОсвальдКоблпот #588757
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Для решти 5, мабуть, не має відповідних ракет "повітря-повітря"
Есть документальные распоряжения бениного Тарана по прекращению финансирования ракетныx программ! А были готовы в серию и Громы, и Спасаны, и Нептуны