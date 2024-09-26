В Киеве и на Хмельнитчине - взрывы: Объявляли тревогу в связи со взлетом МиГ-31К (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Киеве прогремел взрыв. Также взрывы были на Хмельнитчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Объявлена воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Также Воздушные силы сообщили о движении ракет "Кинжал" на Хмельнитчину.
"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области.
Позже в КГВА сообщили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.
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Пам'ятаю, ще на початку року, скільки обіцянок - цяцянок : ось прийде багато ф16, відгонимо авіацію р*шистів, КАБи летіти не будуть....по факту, я так бачу, що за останній час навпаки жодної збитої сушки п#дарів (хоча було таке, що за 10 днів 10 штук впало + А50) і КАБи продовжують руйнувати Харків, Запоріжжя, Херсон та інші міста. Нема слів...