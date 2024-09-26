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Новости Война
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В Киеве и на Хмельнитчине - взрывы: Объявляли ​​тревогу в связи со взлетом МиГ-31К (обновлено)

Вибухи пролунали у Києві

Во время воздушной тревоги в Киеве прогремел взрыв. Также взрывы были на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Объявлена воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также Воздушные силы сообщили о движении ракет "Кинжал" на Хмельнитчину.

"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области.

Также читайте: Ночная атака на Киев: ПВО работала 5 часов, обезвредила десяток российских ударных дронов

Позже в КГВА сообщили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

Автор: 

Киев (25571) воздушная тревога (795)


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Топ комментарии
+8
А хто забороняє бити по збудованій під носом залізниці на півдні, по кримському мосту, чий наказ тримати F-16 зачохленими на аеродромі, це теж Байден забороняє..?
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26.09.2024 10:27
+6
Зато Украине не разрешают бить по Сосии потому что будет ыскалация
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26.09.2024 10:15
+5
Горіть в пеклі москалі, ніякі папіірці не замінять ППО.
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26.09.2024 10:14
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Працюють п.дори. Сьогоді якраз зустріч піаніста з дєдом. Створюють відповідний фон.
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26.09.2024 10:16 Ответить
теж чув вибух, а потім тільки повітряна тривога, це балістика.
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26.09.2024 10:17 Ответить
то був не вибух, а звуковий удар при вході крінжала в атмосферу
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26.09.2024 10:18 Ответить
Прилетіло,двічи..Добивають аеродром майже три роки,а він працює...
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26.09.2024 10:28 Ответить
це прямі наслідки заміни командуючого ПС
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26.09.2024 10:35 Ответить
Горіть в пеклі москалі, ніякі папіірці не замінять ППО.
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26.09.2024 10:14 Ответить
Зато Украине не разрешают бить по Сосии потому что будет ыскалация
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26.09.2024 10:15 Ответить
А хто забороняє бити по збудованій під носом залізниці на півдні, по кримському мосту, чий наказ тримати F-16 зачохленими на аеродромі, це теж Байден забороняє..?
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26.09.2024 10:27 Ответить
А чим бити ? Впевнений що з F-16 щось толкове передали та надали дозволи ? Без ракет F-16 -просто літаюча платформа з авіапушкою.
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26.09.2024 10:37 Ответить
А чим діставали до Криму і без Ф-16..? А зараз неначе хтось забороняє..?
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26.09.2024 11:05 Ответить
Намагаються добити три нещасних ф16, які так довго обіцяли .... 1 впав , інші доб'ють, на тому і все .....
Пам'ятаю, ще на початку року, скільки обіцянок - цяцянок : ось прийде багато ф16, відгонимо авіацію р*шистів, КАБи летіти не будуть....по факту, я так бачу, що за останній час навпаки жодної збитої сушки п#дарів (хоча було таке, що за 10 днів 10 штук впало + А50) і КАБи продовжують руйнувати Харків, Запоріжжя, Херсон та інші міста. Нема слів...
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26.09.2024 10:22 Ответить
В Старконі 2 прильота,а через хвилину тривога..
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26.09.2024 10:26 Ответить
міги були в повітрі, але тривогу не дали, бо не повірили що будуть стріляти
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26.09.2024 10:37 Ответить
Вибухи були якісь"сухі",можливо по ангарах лупанули,підари..
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26.09.2024 10:45 Ответить
При "величному" порхапопрошайці скоро і країни не буде...
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26.09.2024 10:50 Ответить
Зе у відставку! По москві бити кожен без розбору цілей.
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26.09.2024 11:14 Ответить
 
 