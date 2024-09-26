В Киеве и на Хмельнитчине - взрывы: Объявляли ​​тревогу в связи со взлетом МиГ-31К (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Киеве прогремел взрыв. Также взрывы были на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Объявлена воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также Воздушные силы сообщили о движении ракет "Кинжал" на Хмельнитчину.

"Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области.

Также читайте: Ночная атака на Киев: ПВО работала 5 часов, обезвредила десяток российских ударных дронов

Позже в КГВА сообщили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.