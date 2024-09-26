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Ночная атака на Киев: ПВО работала 5 часов, обезвредила десяток российских ударных дронов

Атака на Київ 26 вересня

Россияне пытались нанести массированный шахедный удар по Киеву в ночь на 26 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что в целом в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ПВО обезвредила примерно десяток российских ударных дронов.

По данным оперативной сводки, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.

Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

"На эту минуту известно об одном раненом ребенке. Его с резаными ранами госпитализировали", - отметил Попко.

Также читайте: Атака "шахедов": в Киеве, Ивано-Франковске и на Хмельнитчине прогремели взрывы

Автор: 

Киев (25571) обстрел (27312) Воздушные атаки на Киев (726) Шахед (1035)


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Топ комментарии
+12
Дякуємо хлопцям з ППО.
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26.09.2024 07:46
+5
Бажаємо кремлівському упирю і мразоті найскорішоі смерті 😡
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26.09.2024 07:52
+4
По-перше-Олещук не особисто збивав повітряні цілі і не особисто віддавав наказ по кожній цілі. По друге-ракети збиваються серйозними комплексами типу Patriot, Iris-T, Samp/T, C-300. Витрачати без крайньої необхідності дефіцитні зенітні ракети проти шахедів ніхто не буде. Тому що кацапські ракети збивати буде нічим. Якщо шахеди безперешкодно долетіли до Києва-значить кацапи знайшли шпаринки у маршрутах.
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26.09.2024 08:47
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Дякуємо хлопцям з ППО.
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26.09.2024 07:46 Ответить
Бажаємо кремлівському упирю і мразоті найскорішоі смерті 😡
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26.09.2024 07:52 Ответить
З 15-ти шахедів ,мінімум 6 збитих над містом( по кількості районів де впали уламки) -результат нижче за середній і це при трьохрівневій системі ппо Києва. Може не треба було звільняти Олещука. При ньому ракет збивали більше ніж оцих шахедів.
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26.09.2024 08:16 Ответить
працював ОДИН прожектор на лівому березі... на кілька десятків шахедів
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26.09.2024 08:46 Ответить
По-перше-Олещук не особисто збивав повітряні цілі і не особисто віддавав наказ по кожній цілі. По друге-ракети збиваються серйозними комплексами типу Patriot, Iris-T, Samp/T, C-300. Витрачати без крайньої необхідності дефіцитні зенітні ракети проти шахедів ніхто не буде. Тому що кацапські ракети збивати буде нічим. Якщо шахеди безперешкодно долетіли до Києва-значить кацапи знайшли шпаринки у маршрутах.
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26.09.2024 08:47 Ответить
Шахеди вже пів року залітают ,в основному ,з двох напрямків (стосовно Києва )це з боку Броварів і з півдня Васильків чи Обухів. Мені дивно чому взагалі їх не зустрічати біля кордону тими самими ф-16 які мають потужні радари і на фоні землі шахеди це їх ціль.
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26.09.2024 08:56 Ответить
Кожну ніч чуємо про дрони від Рашистів в Україні.
Чому не чутно кожного дня про відповідь? Невже неможна й досі зробити щось на зразок "шахеда" й кожен день по 50 шт., відправляти на Засрашку!!!???
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26.09.2024 10:03 Ответить
Рассказываю - ЛИЧНО видел как падал дрон - медленно, горел, и упал куда-то в район Дарвина-Кловский спуск.
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26.09.2024 10:29 Ответить
ого
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26.09.2024 11:04 Ответить
 
 