Ночная атака на Киев: ПВО работала 5 часов, обезвредила десяток российских ударных дронов

Россияне пытались нанести массированный шахедный удар по Киеву в ночь на 26 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что в целом в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ПВО обезвредила примерно десяток российских ударных дронов.

По данным оперативной сводки, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.

Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

"На эту минуту известно об одном раненом ребенке. Его с резаными ранами госпитализировали", - отметил Попко.

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