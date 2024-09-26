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Нічна атака на Київ: ППО працювала 5 годин, знешкодила десяток російських ударних дронів

Атака на Київ 26 вересня

Росіяни намагались завдати масованого шахедного удару по Києву у ніч проти 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ППО знешкодила приблизно десяток російських ударних дронів.

За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку.

Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

"На цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її з різаними ранами госпіталізували", - зазначив Попко.

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Автор: 

Київ (19528) обстріл (28657) Повітряні атаки на Київ (783) Шахед (1045)


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Топ коментарі
+12
Дякуємо хлопцям з ППО.
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26.09.2024 07:46
+5
Бажаємо кремлівському упирю і мразоті найскорішоі смерті 😡
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26.09.2024 07:52
+4
По-перше-Олещук не особисто збивав повітряні цілі і не особисто віддавав наказ по кожній цілі. По друге-ракети збиваються серйозними комплексами типу Patriot, Iris-T, Samp/T, C-300. Витрачати без крайньої необхідності дефіцитні зенітні ракети проти шахедів ніхто не буде. Тому що кацапські ракети збивати буде нічим. Якщо шахеди безперешкодно долетіли до Києва-значить кацапи знайшли шпаринки у маршрутах.
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26.09.2024 08:47
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Дякуємо хлопцям з ППО.
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26.09.2024 07:46 Відповісти
Бажаємо кремлівському упирю і мразоті найскорішоі смерті 😡
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26.09.2024 07:52 Відповісти
З 15-ти шахедів ,мінімум 6 збитих над містом( по кількості районів де впали уламки) -результат нижче за середній і це при трьохрівневій системі ппо Києва. Може не треба було звільняти Олещука. При ньому ракет збивали більше ніж оцих шахедів.
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26.09.2024 08:16 Відповісти
працював ОДИН прожектор на лівому березі... на кілька десятків шахедів
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26.09.2024 08:46 Відповісти
По-перше-Олещук не особисто збивав повітряні цілі і не особисто віддавав наказ по кожній цілі. По друге-ракети збиваються серйозними комплексами типу Patriot, Iris-T, Samp/T, C-300. Витрачати без крайньої необхідності дефіцитні зенітні ракети проти шахедів ніхто не буде. Тому що кацапські ракети збивати буде нічим. Якщо шахеди безперешкодно долетіли до Києва-значить кацапи знайшли шпаринки у маршрутах.
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26.09.2024 08:47 Відповісти
Шахеди вже пів року залітают ,в основному ,з двох напрямків (стосовно Києва )це з боку Броварів і з півдня Васильків чи Обухів. Мені дивно чому взагалі їх не зустрічати біля кордону тими самими ф-16 які мають потужні радари і на фоні землі шахеди це їх ціль.
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26.09.2024 08:56 Відповісти
Кожну ніч чуємо про дрони від Рашистів в Україні.
Чому не чутно кожного дня про відповідь? Невже неможна й досі зробити щось на зразок "шахеда" й кожен день по 50 шт., відправляти на Засрашку!!!???
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26.09.2024 10:03 Відповісти
Рассказываю - ЛИЧНО видел как падал дрон - медленно, горел, и упал куда-то в район Дарвина-Кловский спуск.
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26.09.2024 10:29 Відповісти
ого
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26.09.2024 11:04 Відповісти
 
 