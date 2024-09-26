Нічна атака на Київ: ППО працювала 5 годин, знешкодила десяток російських ударних дронів

Росіяни намагались завдати масованого шахедного удару по Києву у ніч проти 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ППО знешкодила приблизно десяток російських ударних дронів.

За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку.

Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

"На цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її з різаними ранами госпіталізували", - зазначив Попко.

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