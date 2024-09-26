У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: Оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Також вибухи лунали на Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Також Повітряні сили повідомили про рух ракет "Кинджал" на Хмельниччину.
"Суспільне" повідомило про вибухи в Хмельницькій області.
Згодо у КМВА повідомили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.
Топ коментарі
+8 G.I. Jane 777
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+6 ALEX SUROVV #593022
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+5 valentyna #410470
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Пам'ятаю, ще на початку року, скільки обіцянок - цяцянок : ось прийде багато ф16, відгонимо авіацію р*шистів, КАБи летіти не будуть....по факту, я так бачу, що за останній час навпаки жодної збитої сушки п#дарів (хоча було таке, що за 10 днів 10 штук впало + А50) і КАБи продовжують руйнувати Харків, Запоріжжя, Херсон та інші міста. Нема слів...