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У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: Оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

Вибухи пролунали у Києві

Під час повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Також вибухи лунали на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також Повітряні сили повідомили про рух ракет "Кинджал" на Хмельниччину.

"Суспільне" повідомило про вибухи в Хмельницькій області.

Згодо у КМВА повідомили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

Читайте: У Часовому Яру залишається близько 460 людей. У місто вже майже не заїжджають волонтери, - глава МВА Чаус

Автор: 

Київ (19528) повітряна тривога (922)


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Топ коментарі
+8
А хто забороняє бити по збудованій під носом залізниці на півдні, по кримському мосту, чий наказ тримати F-16 зачохленими на аеродромі, це теж Байден забороняє..?
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26.09.2024 10:27
+6
Зато Украине не разрешают бить по Сосии потому что будет ыскалация
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26.09.2024 10:15
+5
Горіть в пеклі москалі, ніякі папіірці не замінять ППО.
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26.09.2024 10:14
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Працюють п.дори. Сьогоді якраз зустріч піаніста з дєдом. Створюють відповідний фон.
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26.09.2024 10:16 Відповісти
теж чув вибух, а потім тільки повітряна тривога, це балістика.
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26.09.2024 10:17 Відповісти
то був не вибух, а звуковий удар при вході крінжала в атмосферу
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26.09.2024 10:18 Відповісти
Прилетіло,двічи..Добивають аеродром майже три роки,а він працює...
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26.09.2024 10:28 Відповісти
це прямі наслідки заміни командуючого ПС
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26.09.2024 10:35 Відповісти
Горіть в пеклі москалі, ніякі папіірці не замінять ППО.
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26.09.2024 10:14 Відповісти
Зато Украине не разрешают бить по Сосии потому что будет ыскалация
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26.09.2024 10:15 Відповісти
А хто забороняє бити по збудованій під носом залізниці на півдні, по кримському мосту, чий наказ тримати F-16 зачохленими на аеродромі, це теж Байден забороняє..?
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26.09.2024 10:27 Відповісти
А чим бити ? Впевнений що з F-16 щось толкове передали та надали дозволи ? Без ракет F-16 -просто літаюча платформа з авіапушкою.
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26.09.2024 10:37 Відповісти
А чим діставали до Криму і без Ф-16..? А зараз неначе хтось забороняє..?
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26.09.2024 11:05 Відповісти
Намагаються добити три нещасних ф16, які так довго обіцяли .... 1 впав , інші доб'ють, на тому і все .....
Пам'ятаю, ще на початку року, скільки обіцянок - цяцянок : ось прийде багато ф16, відгонимо авіацію р*шистів, КАБи летіти не будуть....по факту, я так бачу, що за останній час навпаки жодної збитої сушки п#дарів (хоча було таке, що за 10 днів 10 штук впало + А50) і КАБи продовжують руйнувати Харків, Запоріжжя, Херсон та інші міста. Нема слів...
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26.09.2024 10:22 Відповісти
В Старконі 2 прильота,а через хвилину тривога..
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26.09.2024 10:26 Відповісти
міги були в повітрі, але тривогу не дали, бо не повірили що будуть стріляти
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26.09.2024 10:37 Відповісти
Вибухи були якісь"сухі",можливо по ангарах лупанули,підари..
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26.09.2024 10:45 Відповісти
При "величному" порхапопрошайці скоро і країни не буде...
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26.09.2024 10:50 Відповісти
Зе у відставку! По москві бити кожен без розбору цілей.
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26.09.2024 11:14 Відповісти
 
 