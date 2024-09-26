У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: Оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Також вибухи лунали на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також Повітряні сили повідомили про рух ракет "Кинджал" на Хмельниччину.

"Суспільне" повідомило про вибухи в Хмельницькій області.

Згодо у КМВА повідомили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

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