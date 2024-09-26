У Часовому Яру залишається близько 460 людей. У місто вже майже не заїжджають волонтери, - глава МВА Чаус

Уся територія Часовоярської громади перебуває під вогневим контролем ворога. Більша частина приватного сектора міста випалена фосфором, зруйнована артою та РСЗВ.

Про це в етері Еспресо розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цей час близько 460 осіб залишаються на території всієї громади, вони роззосереджені по всій території, але все одно залишаються в місті. Життя людей фактично підтримує на цю мить тільки та гуманітарна допомога, яку нам вдається доставити до міста: це гуманітарний хліб, продуктові набори, інколи може бути ще побутова хімія.

Магазини та служби в місті фактично не працюють, лише на певному рівні наша комунальна служба, але, самі розумієте, це мінімум. Ми качаємо воду, працює в обмеженому режимі частина пункту незламності, але фактично місто зараз дуже-дуже ушкоджене", - розповів він.

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За словами начальника МВА, також в місто вже майже не заїжджають волонтери, інколи може приїхати один, але "останнім часом це все складніше зробити, і набагато ризикованіше".

Ворог обстрілює FPV-дронами

"Там залишились дорослі люди, які мають можливість думати своєю власною головою, ми попереджали й попереджаємо зараз, що може настати момент, коли заїхати просто буде неможливо, і навіть евакуація, теж може бути неможлива. Тому що, коли фронт наближається, коли лінія бойових дій в якихось десятках метрів, вибачте, нормальна людина туди просто не поїде. Туди може заїжджати людина, яка в сильна духом, це можуть бути військові", - наголосив Чаус.

Глава МВА розповів, що місто перенасичене ворожими дронами, які працюють по всьому, що рухається: автомобілях, важкій техніці, велосипедах, людях, які рухаються містом.

"Велика кількість випадків, коли FPV відпрацьовували по цивільних. Крайній випадок на минулому тижні, коли FPV влетів просто в людину, вона втратила руку, слава Богу, вижила. Люди попереджені не раз", - зазначив Сергій Чаус.

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Приватний сектор Часового Яру випалений

Також він наголосив, що вся територія громади під контролем ворога, обстрілюється із мінометів.

"Вся територія громади перебуває під вогневим контролем ворога. Навіть зараз будь-яку частину міста можуть накривати мінометним вогнем. Якщо говорити про Жовтневий, Новий мікрорайони - вони фактично зруйновані, це більша частина приватний сектор - він випалений. Він випалений фосфором, градами, зруйнований артою і РСЗВ. Там залишаються одиниці людей, а туди доїхати просто неможливо", - додав начальник МВА.

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Раніше офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що 90% території Часового Яру Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.