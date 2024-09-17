Сили оборони контролюють 90% території Часового Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

90% території Часового Яру Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Водночас 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. У цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - зазначив він.

За словами Калашнікова, російська армія продовжує штурмувати українські позиції

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Ворог намагається знайти інші слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Весь відтинок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - додав речник 26-ї ОАБр.

Раніше повідомлялося, що біля Часового Яру російська армія проводила до 20 штурмів позицій ЗСУ щодня. Іноді такі штурми тривали хвиля за хвилею. Також боєздатність підрозділів росіян знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часів Яр перебуває під вогневим ураженням окупантів, але вони цей населений пункт не контролюють, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков