Сили оборони контролюють 90% території Часового Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
90% території Часового Яру Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Водночас 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. У цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - зазначив він.
За словами Калашнікова, російська армія продовжує штурмувати українські позиції
Ворог намагається знайти інші слабкі місця в обороні ЗСУ.
"Весь відтинок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - додав речник 26-ї ОАБр.
Раніше повідомлялося, що біля Часового Яру російська армія проводила до 20 штурмів позицій ЗСУ щодня. Іноді такі штурми тривали хвиля за хвилею. Також боєздатність підрозділів росіян знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи.
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