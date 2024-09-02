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Часів Яр перебуває під вогневим ураженням окупантів, але вони цей населений пункт не контролюють, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Часів Яр

Оборона захисників Часового Яру проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас, росіяни не можуть перейти його чи створити плацдарм на цій території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час ефіру на "Еспресо" розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков

"Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку", - зазначив Калашніков

Чому Часів Яр має важливе оперативно-тактичне значення?

  • Місто розташоване на височині - хребті, який панує над навколишньою територією, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому захисникам було зручно обстрілювати окупантів на початку їх наступу там.
    "На сьогодні Часів Яр - фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи", - розповів Калашніков.
  • З Часового Яру прикривається північний фланг покровського напрямку. Тому противник не може зайти та вдарити ще й звідти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни контролюють близько 40% Часового Яру, - пресслужба 24 ОМБр

Автор: 

Донецька область (8401) 26 артилерійська бригада (32) Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+3
https://t.me/irynagerashchenko/16207 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
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02.09.2024 12:53
+3
Залужного і Кривоноса не вистачає в цьому списку.
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
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02.09.2024 12:54
+2
Вони і Бахмут не контролювали і Авдіївку з Соледаром.
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02.09.2024 12:44
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Вони і Бахмут не контролювали і Авдіївку з Соледаром.
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02.09.2024 12:44 Відповісти
пищуть що курчатов вже порожній і багато мародерів
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02.09.2024 12:59 Відповісти
Можна навіть захопити.
Але просте питання: які ресурси потрібні для утримання?
Скільки дивізій треба зняти з резерву, для того, щоб це зробити?
А ворог не припиняє атакувати на сході!
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02.09.2024 21:21 Відповісти
головна ціль Української оборони - вбити побільше трусіянців - і не важливо де це робити в Україні чи на росії
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03.09.2024 12:30 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/16207 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
показати весь коментар
02.09.2024 12:53 Відповісти
Залужного і Кривоноса не вистачає в цьому списку.
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
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02.09.2024 12:54 Відповісти
Шаптала, Наєв
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02.09.2024 13:39 Відповісти
і ще.
коли воюють навіть дівчата а ПРЕСОФІЦЕР, молодий, здоровий мужик то
це саме такий підхід до війни у слуг та зе...
коли в війську не вистачає позашляховиків, а мусара їздять по Києву, по асфальту на новеньких пікапах...бо зе вважає що позашляховик з кузовом край необхідний саме мусарам в містах, далеко від передової.
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02.09.2024 15:07 Відповісти
Муженко с 22года работает в генштабе - явился туда 24 февраля и попросил дать му любую должность.
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02.09.2024 16:51 Відповісти
"На сьогодні Часів Яр - фортеця"

Можна якось без фортець?
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02.09.2024 12:57 Відповісти
​Покровск - не окончательная цель. The Times озвучил планы Путина на 2025 год .

Кремль хочет захватить стратегически важные города Покровск и Часов Яр, чтобы в будущем использовать их в рачестве плацдармов для наступления на Днепропетровщину.

Согласно западным военным экспертам уже в середине сентября орки могут подойти к окраинам Покровска.

Тогда тяжело будет Зеленскому, на которого украинцы начнут оказывать политическое давление.
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02.09.2024 13:10 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/2/7473049/ Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе - УП
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02.09.2024 13:14 Відповісти
 
 