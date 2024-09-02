Часів Яр перебуває під вогневим ураженням окупантів, але вони цей населений пункт не контролюють, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Оборона захисників Часового Яру проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас, росіяни не можуть перейти його чи створити плацдарм на цій території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час ефіру на "Еспресо" розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков

"Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку", - зазначив Калашніков

Чому Часів Яр має важливе оперативно-тактичне значення?

Місто розташоване на височині - хребті, який панує над навколишньою територією, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому захисникам було зручно обстрілювати окупантів на початку їх наступу там.

"На сьогодні Часів Яр - фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи", - розповів Калашніков.

"На сьогодні Часів Яр - фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи", - розповів Калашніков. З Часового Яру прикривається північний фланг покровського напрямку. Тому противник не може зайти та вдарити ще й звідти.

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