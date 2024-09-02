Часів Яр перебуває під вогневим ураженням окупантів, але вони цей населений пункт не контролюють, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков
Оборона захисників Часового Яру проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас, росіяни не можуть перейти його чи створити плацдарм на цій території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час ефіру на "Еспресо" розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков
"Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку", - зазначив Калашніков
Чому Часів Яр має важливе оперативно-тактичне значення?
- Місто розташоване на височині - хребті, який панує над навколишньою територією, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому захисникам було зручно обстрілювати окупантів на початку їх наступу там.
"На сьогодні Часів Яр - фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи", - розповів Калашніков.
- З Часового Яру прикривається північний фланг покровського напрямку. Тому противник не може зайти та вдарити ще й звідти.
Топ коментарі
+3 Ан Мур
показати весь коментар02.09.2024 12:53
+3 Ан Мур
показати весь коментар02.09.2024 12:54
+2 mrSmith
показати весь коментар02.09.2024 12:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але просте питання: які ресурси потрібні для утримання?
Скільки дивізій треба зняти з резерву, для того, щоб це зробити?
А ворог не припиняє атакувати на сході!
Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
коли воюють навіть дівчата а ПРЕСОФІЦЕР, молодий, здоровий мужик то
це саме такий підхід до війни у слуг та зе...
коли в війську не вистачає позашляховиків, а мусара їздять по Києву, по асфальту на новеньких пікапах...бо зе вважає що позашляховик з кузовом край необхідний саме мусарам в містах, далеко від передової.
Можна якось без фортець?
Кремль хочет захватить стратегически важные города Покровск и Часов Яр, чтобы в будущем использовать их в рачестве плацдармов для наступления на Днепропетровщину.
Согласно западным военным экспертам уже в середине сентября орки могут подойти к окраинам Покровска.
Тогда тяжело будет Зеленскому, на которого украинцы начнут оказывать политическое давление.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/2/7473049/ Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе - УП