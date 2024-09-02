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Часов Яр под огнем оккупантов, но они этот населенный пункт не контролируют, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Часів Яр

Оборона защитников Часова Яра проходит по каналу Северский Донец-Донбасс, россияне не могут перейти его или создать плацдарм на этой территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время эфира на "Еспресо" рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников

"Надо еще отметить, что держатся и бывшие населенные пункты, которые они уничтожили - Клещиевка и Андреевка. То есть обойти Часов Яр с фланга, как хотели захватчики в первую очередь, не смогли, поэтому штурмуют прямо в лоб со значительными потерями. Уже определенный период времени у россиян нет добычи на этом направлении", - отметил Калашников

Почему Часов Яр имеет важное оперативно-тактическое значение?

  • Город расположен на возвышенности - хребте, который господствует над окружающей территорией, что позволяет контролировать низину. Благодаря этому защитникам было удобно обстреливать оккупантов в начале их наступления там.
    "На сегодня Часов Яр - крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути", - рассказал Калашников.
  • С Часова Яра прикрывается северный фланг покровского направления. Поэтому противник не может зайти и ударить еще и оттуда.

Читайте также: Россияне контролируют около 40% Часова Яра, - пресс-служба 24-й ОМБр

Автор: 

Донецкая область (9590) 26 артиллерийская бригада (31) Часов Яр (324)


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Топ комментарии
+3
https://t.me/irynagerashchenko/16207 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
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02.09.2024 12:53
+3
Залужного і Кривоноса не вистачає в цьому списку.
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
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02.09.2024 12:54
+2
Вони і Бахмут не контролювали і Авдіївку з Соледаром.
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02.09.2024 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Вони і Бахмут не контролювали і Авдіївку з Соледаром.
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02.09.2024 12:44 Ответить
пищуть що курчатов вже порожній і багато мародерів
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02.09.2024 12:59 Ответить
Можна навіть захопити.
Але просте питання: які ресурси потрібні для утримання?
Скільки дивізій треба зняти з резерву, для того, щоб це зробити?
А ворог не припиняє атакувати на сході!
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02.09.2024 21:21 Ответить
головна ціль Української оборони - вбити побільше трусіянців - і не важливо де це робити в Україні чи на росії
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03.09.2024 12:30 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/16207 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
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02.09.2024 12:53 Ответить
Залужного і Кривоноса не вистачає в цьому списку.
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
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02.09.2024 12:54 Ответить
Шаптала, Наєв
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02.09.2024 13:39 Ответить
і ще.
коли воюють навіть дівчата а ПРЕСОФІЦЕР, молодий, здоровий мужик то
це саме такий підхід до війни у слуг та зе...
коли в війську не вистачає позашляховиків, а мусара їздять по Києву, по асфальту на новеньких пікапах...бо зе вважає що позашляховик з кузовом край необхідний саме мусарам в містах, далеко від передової.
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02.09.2024 15:07 Ответить
Муженко с 22года работает в генштабе - явился туда 24 февраля и попросил дать му любую должность.
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02.09.2024 16:51 Ответить
"На сьогодні Часів Яр - фортеця"

Можна якось без фортець?
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02.09.2024 12:57 Ответить
​Покровск - не окончательная цель. The Times озвучил планы Путина на 2025 год .

Кремль хочет захватить стратегически важные города Покровск и Часов Яр, чтобы в будущем использовать их в рачестве плацдармов для наступления на Днепропетровщину.

Согласно западным военным экспертам уже в середине сентября орки могут подойти к окраинам Покровска.

Тогда тяжело будет Зеленскому, на которого украинцы начнут оказывать политическое давление.
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02.09.2024 13:10 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/2/7473049/ Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе - УП
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02.09.2024 13:14 Ответить
 
 