Часов Яр под огнем оккупантов, но они этот населенный пункт не контролируют, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников
Оборона защитников Часова Яра проходит по каналу Северский Донец-Донбасс, россияне не могут перейти его или создать плацдарм на этой территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время эфира на "Еспресо" рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников
"Надо еще отметить, что держатся и бывшие населенные пункты, которые они уничтожили - Клещиевка и Андреевка. То есть обойти Часов Яр с фланга, как хотели захватчики в первую очередь, не смогли, поэтому штурмуют прямо в лоб со значительными потерями. Уже определенный период времени у россиян нет добычи на этом направлении", - отметил Калашников
Почему Часов Яр имеет важное оперативно-тактическое значение?
- Город расположен на возвышенности - хребте, который господствует над окружающей территорией, что позволяет контролировать низину. Благодаря этому защитникам было удобно обстреливать оккупантов в начале их наступления там.
"На сегодня Часов Яр - крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути", - рассказал Калашников.
- С Часова Яра прикрывается северный фланг покровского направления. Поэтому противник не может зайти и ударить еще и оттуда.
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+3 Ан Мур
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Але просте питання: які ресурси потрібні для утримання?
Скільки дивізій треба зняти з резерву, для того, щоб це зробити?
А ворог не припиняє атакувати на сході!
Якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених Зеленським бойових генералів, бо вони «не на 100% свої» й залучили їх до стратегії збереження і захисту країни.
Муженко, Полторак, Павловский, Марченко, всі, звільненні виключно через особисте несприйняття ОП бойові генерали з унікальним, успішним досвідом захисту країни, мають працювати на Україну.
Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракет і дронів, де вони?
Якщо зараз не обʼєднатися навколо ЗСУ - може бути пізно
Але в ЕрЗе рожу на жопу переклинить від самих прізвищ цих генералів.
коли воюють навіть дівчата а ПРЕСОФІЦЕР, молодий, здоровий мужик то
це саме такий підхід до війни у слуг та зе...
коли в війську не вистачає позашляховиків, а мусара їздять по Києву, по асфальту на новеньких пікапах...бо зе вважає що позашляховик з кузовом край необхідний саме мусарам в містах, далеко від передової.
Можна якось без фортець?
Кремль хочет захватить стратегически важные города Покровск и Часов Яр, чтобы в будущем использовать их в рачестве плацдармов для наступления на Днепропетровщину.
Согласно западным военным экспертам уже в середине сентября орки могут подойти к окраинам Покровска.
Тогда тяжело будет Зеленскому, на которого украинцы начнут оказывать политическое давление.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/2/7473049/ Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе - УП