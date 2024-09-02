Часов Яр под огнем оккупантов, но они этот населенный пункт не контролируют, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Оборона защитников Часова Яра проходит по каналу Северский Донец-Донбасс, россияне не могут перейти его или создать плацдарм на этой территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время эфира на "Еспресо" рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников

"Надо еще отметить, что держатся и бывшие населенные пункты, которые они уничтожили - Клещиевка и Андреевка. То есть обойти Часов Яр с фланга, как хотели захватчики в первую очередь, не смогли, поэтому штурмуют прямо в лоб со значительными потерями. Уже определенный период времени у россиян нет добычи на этом направлении", - отметил Калашников

Почему Часов Яр имеет важное оперативно-тактическое значение?

Город расположен на возвышенности - хребте, который господствует над окружающей территорией, что позволяет контролировать низину. Благодаря этому защитникам было удобно обстреливать оккупантов в начале их наступления там.

"На сегодня Часов Яр - крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути", - рассказал Калашников.

"На сегодня Часов Яр - крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути", - рассказал Калашников. С Часова Яра прикрывается северный фланг покровского направления. Поэтому противник не может зайти и ударить еще и оттуда.

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