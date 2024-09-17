Силы обороны контролируют 90% территории Часова Яра, – пресс-офицер 26-й артбригады Калашников
90% территории Часова Яра Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.
"В то же время 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где идут активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", - отметил он.
По словам Калашникова, российская армия продолжает штурмовать украинские позиции
Враг пытается найти другие слабые места в обороне ВСУ.
"Весь отрезок фронта сейчас находится под натиском штурмовых действий, хотя интенсивность меняется в зависимости от направления. Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", - добавил представитель 26-й ОАБр.
Ранее сообщалось, что возле Часова Яра российская армия проводила до 20 штурмов позиций ВСУ ежедневно. Иногда такие штурмы продолжались волна за волной. Также боеспособность подразделений россиян снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения.
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