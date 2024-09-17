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Силы обороны контролируют 90% территории Часова Яра, – пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

У 26-й ОАБр розповіли, яку частину території Часового Яру контролюють ЗСУ

90% территории Часова Яра Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"В то же время 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где идут активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", - отметил он.

По словам Калашникова, российская армия продолжает штурмовать украинские позиции

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Часова Яра россияне не имеют значительных достижений, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Враг пытается найти другие слабые места в обороне ВСУ.

"Весь отрезок фронта сейчас находится под натиском штурмовых действий, хотя интенсивность меняется в зависимости от направления. Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", - добавил представитель 26-й ОАБр.

Ранее сообщалось, что возле Часова Яра российская армия проводила до 20 штурмов позиций ВСУ ежедневно. Иногда такие штурмы продолжались волна за волной. Также боеспособность подразделений россиян снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часов Яр находится под огневым поражением оккупантов, но они этот населенный пункт не контролируют, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Автор: 

Донецкая область (9648) 26 артиллерийская бригада (31) ВСУ (6587) Часов Яр (326)


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Вже заишли - це біда - іх потім викурити - це шось з чимось
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17.09.2024 11:17 Ответить
@ "Часівярський напрямок.
На південь від Іванівського дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника в районі перехрестя на північний захід від колишнього польового водосховища.
📍48.548607, 37.922285
Противник опублікував кадри переміщення по урочищу Кринички, розташованому на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, і демонстрацію прапорів на його західній частині...
📍48.547595, 37.866647 ".
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17.09.2024 11:23 Ответить
 
 