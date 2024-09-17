Силы обороны контролируют 90% территории Часова Яра, – пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

90% территории Часова Яра Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"В то же время 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где идут активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", - отметил он.

По словам Калашникова, российская армия продолжает штурмовать украинские позиции

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Часова Яра россияне не имеют значительных достижений, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Враг пытается найти другие слабые места в обороне ВСУ.

"Весь отрезок фронта сейчас находится под натиском штурмовых действий, хотя интенсивность меняется в зависимости от направления. Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", - добавил представитель 26-й ОАБр.

Ранее сообщалось, что возле Часова Яра российская армия проводила до 20 штурмов позиций ВСУ ежедневно. Иногда такие штурмы продолжались волна за волной. Также боеспособность подразделений россиян снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часов Яр находится под огневым поражением оккупантов, но они этот населенный пункт не контролируют, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников