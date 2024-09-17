В районе Часова Яра у россиян нет значительных достижений, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Российские захватчики в районе Часового Яра сейчас применяют меньше КАБ, зато возросло количество ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев 24" рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им.Романа Дашкевича Олег Калашников.

Оккупанты не могут похвастаться значительными продвижениями в районе Часова Яра. Они могут занимать украинские позиции, но потом защитники их оттуда выбивают.

"То есть наблюдается такая обстановка, такие своеобразные "качели", которые и являются обычным явлением на линии фронта", - отметил пресс-офицер.

В то же время Калашников констатировал, что на направлении оккупанты стали меньше применять КАБы для ударов по украинским позициям. Их враг активнее использует на собственной территории.

"Очень значительное количество КАБов у них используется сегодня на Курском направлении. Можно сказать, что они просто акцент сместили с Донецкого направления на другое и поэтому мы такое наблюдаем. А так они пытаются КАБы заменять неуправляемыми авиационными ракетами, что вообще-то не является такой поражающей силой", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе Калашников рассказал, что российская армия ежедневно проводила до 20 штурмов позиций ВСУ ежедневно. Иногда такие штурмы продолжались волна за волной. Также боеспособность подразделений россиян снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения.

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