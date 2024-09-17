У районі Часового Яру росіяни не мають значних здобутків, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Російські загарбники у районі Часового Яру нині застосовують менше КАБ, натомість зросла кількість ударів некерованими авіаційними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ 24" розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Окупанти не можуть похвалитися значними просуваннями у районі Часового Яру. Вони можуть займати українські позиції, але потім захисники їх звідти вибивають.

"Тобто спостерігається така обстановка, такі своєрідні "гойдалки", які і є звичайним явищем на лінії фронту", – зазначив пресофіцер.

Водночас Калашніков констатував, що на напрямку окупанти почали менше застосовувати КАБи для ударів по українських позиціях. Їх ворог активніше використовує на власній території.

"Дуже значна кількість КАБів у них використовується сьогодні на Курському напрямку. Можна сказати, що вони просто акцент змістили з Донецького напрямку на інший і тому ми таке спостерігаємо. А так вони намагаються КАБи заміняти некерованими авіаційними ракетами, що взагалі-то не є такою вражаючою силою", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня Калашніков розповів, що російська армія щодня проводила до 20 штурмів позицій ЗСУ щодня. Іноді такі штурми тривали хвиля за хвилею. Також боєздатність підрозділів росіян знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи.

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