У районі Часового Яру росіяни не мають значних здобутків, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Російські загарбники у районі Часового Яру нині застосовують менше КАБ, натомість зросла кількість ударів некерованими авіаційними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ 24" розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков.
Окупанти не можуть похвалитися значними просуваннями у районі Часового Яру. Вони можуть займати українські позиції, але потім захисники їх звідти вибивають.
"Тобто спостерігається така обстановка, такі своєрідні "гойдалки", які і є звичайним явищем на лінії фронту", – зазначив пресофіцер.
Водночас Калашніков констатував, що на напрямку окупанти почали менше застосовувати КАБи для ударів по українських позиціях. Їх ворог активніше використовує на власній території.
"Дуже значна кількість КАБів у них використовується сьогодні на Курському напрямку. Можна сказати, що вони просто акцент змістили з Донецького напрямку на інший і тому ми таке спостерігаємо. А так вони намагаються КАБи заміняти некерованими авіаційними ракетами, що взагалі-то не є такою вражаючою силою", - підкреслив він.
Нагадаємо, минулого тижня Калашніков розповів, що російська армія щодня проводила до 20 штурмів позицій ЗСУ щодня. Іноді такі штурми тривали хвиля за хвилею. Також боєздатність підрозділів росіян знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи.
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