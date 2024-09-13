Возле Часова Яра армия РФ проводит до 20 штурмов позиций ВСУ ежедневно, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Российские оккупанты пытаются поддерживать интенсивность пехотных штурмовых действий на высоком уровне возле Часова Яра. Иногда штурмы врага на этом направлении продолжаются волна за волной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время эфира на "Еспресо" рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"В некоторые дни на Часовояровском направлении оккупанты могут проводить до 20 штурмовых действий наших позиций. Речь идет именно о пехотных штурмах, без привлечения механизированной компонентной. Также они могут проводить до 5 штурмов в сутки. То есть, это указывает на то, что они действительно не имеют какого-то неисчерпаемого человеческого потенциала", - рассказал он.

По словам Калашникова, боеспособность подразделений россиян снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения.

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"Впрочем, оккупанты пытаются поддерживать интенсивность пехотных штурмов на более или менее высоком уровне. Они делают это для того, чтобы не дать нам отдохнуть и подготовиться к тактическим действиям. Иногда бывает так, что вражеские штурмы наших позиций продолжаются волна за волной", - рассказал пресс-офицер 26-й бригады.

Обстрелы КАБами позиций ВСУ уменьшились

По словам офицера, российские захватчики уменьшили обстрелы украинских позиций управляемыми авиабомбами.

"Оккупанты начали значительно меньше применять КАБы на нашем направлении по сравнению с весной и летом. Главная причина - их самолеты активно уничтожаются на нашем направлении. Также на интенсивность применения КАБов оккупантами влияет и время подготовки. Действительно, они имеют большое количество КАБов, но время подготовки для их применения длительное. Поэтому, сегодня они применяют это вооружение на других направлениях, там, где они считают это более целесообразным", - резюмировал Калашников.

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