Враг усиливает штурмы на Часов Яр, для атак применяет большое количество живой силы и техники, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников

В течение суток 29 мая российские захватчики штурмовали район канала и микрорайон Новый в Часовом Яре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

"Враг усиливает свои штурмовые действия. Вчера он штурмовал Часов Яр там, где канал, но успеха не имел. Также усиливает штурмовые действия - это направление Ивановское, Богдановка, Калиновка, и не оставляет без своего внимания Клещиевку, Андреевку", - подчеркнул Калашников.

Он отметил, что российская пехота не может прорвать оборону украинских войск, поэтому чаще применяет механизированную составляющую. Враг не только пытается найти слабые места в обороне, но и прорвать ее, чтобы захватить больше территорий.

"Но наша оборона стоит. Надо отметить, что мы достаточно хорошо уничтожаем врага. Россияне теряют значительное количество техники и личного состава", - подчеркнул Калашников.

Напомним, накануне в ОСГВ "Хортиця" сообщили, что количество активных штурмов врага уменьшилось, поскольку россияне пытаются перегруппироваться.

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