В Часовом Яре остается около 460 человек. В город уже почти не заезжают волонтеры, - глава ГВА Чаус

Вся территория Часовоярской громады находится под огневым контролем врага. Большая часть частного сектора города выжжена фосфором, разрушена артой и РСЗО.

Об этом в эфире Еспресо рассказал начальник городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"На данный момент около 460 человек остаются на территории всей громады, они рассредоточены по всей территории, но все равно остаются в городе. Жизнь людей фактически поддерживает на данный момент только та гуманитарная помощь, которую нам удается доставить в город: это гуманитарный хлеб, продуктовые наборы, иногда может быть еще бытовая химия.

Магазины и службы в городе фактически не работают, только на определенном уровне наша коммунальная служба, но, сами понимаете, это минимум. Мы качаем воду, работает в ограниченном режиме часть пункта несокрушимости, но фактически город сейчас очень-очень поврежден", - рассказал он.

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По словам начальника ГВА, также в город уже почти не заезжают волонтеры, иногда может приехать один, но "в последнее время это все сложнее сделать и гораздо рискованнее".

Враг обстреливает FPV-дронами

"Там остались взрослые люди, которые имеют возможность думать своей собственной головой, мы предупреждали и предупреждаем сейчас, что может наступить момент, когда заехать просто будет невозможно, и даже эвакуация тоже может быть невозможна. Потому что когда фронт приближается, когда линия боевых действий в каких-то десятках метров, извините, нормальный человек туда просто не поедет. Туда может заезжать человек сильный духом, это могут быть военные", - подчеркнул Чаус.

Глава ГВА рассказал, что город перенасыщен вражескими дронами, которые работают по всему, что движется: автомобилях, тяжелой технике, велосипедах, людях, которые движутся по городу.

"Большое количество случаев, когда FPV отрабатывали по гражданским. Крайний случай на прошлой неделе, когда FPV влетел прямо в человека, он потерял руку, слава Богу, выжил. Люди предупреждены не раз", - отметил Сергей Чаус.

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Частный сектор Часова Яра выжжен

Также он отметил, что вся территория громады - под контролем врага, обстреливается из минометов.

"Вся территория громады находится под огневым контролем врага. Даже сейчас любую часть города могут накрывать минометным огнем. Если говорить об Октябрьском, Новом микрорайонах - они фактически разрушены, это большая часть - частный сектор, он выжжен. Он выжжен фосфором, градами, разрушен артой и РСЗО. Там остаются единицы людей, и туда доехать просто невозможно", - добавил начальник МВА.

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Ранее офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им.Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что 90% территории Часового Яра Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.