От многоэтажек в микрорайоне "Канал" в Часовом Яре остались груды кирпича и бетона: там сейчас "ад", - глава ГВА Чаус

Несмотря на обстрелы россиян в городе Часов Яр остаются гражданские. Сейчас их - 630, среди них есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал глава ГВА Сергей Чаус.

Вчера, 8 июля, удалось вывезти двух человек. Это произошло при помощи военных - они эвакуировали людей из города, а дальше - власти уже в безопасное место.

"Я не знаю, как аргументировать действия людей, которые остаются на это время в городе. Оставаться там, это что-то вроде самоубийства, такого растянутого. Когда прилетает рядом с тобой каждый день, это просто ужас, слов нет. Пытаемся доказывать, обращаемся к родным, но пока ситуация остается на одном значении", - отметил Чаус.

Он также отметил, что микрорайон "Канал" фактически уничтожен, от более 40 многоэтажек, которые там были, остались одни остовы или кучи кирпича и бетона.

"До войны в микрорайоне проживало 3,5 тыс. человек, 13 тыс. - общее количество громады до полномасштабного вторжения. Поэтому когда говорят, что "Канал" захватили, на самом деле россияне его уничтожили. Мы видели некоторое движение, но продвижение или какие-то препятствия будут комментировать военные", - добавил он.

Напомним, на днях появились спутниковые фото микрорайона "Канал" в Часовом Яре.