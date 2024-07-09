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Новини Агресія Росії проти України
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Від багатоповерхівок у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру залишилися купи цегли і бетону: там зараз "пекло", - глава МВА Чаус

Залишки Часового Яру

Попри обстріли росіян у місті Часів Яр залишаються цивільні. Наразі їх - 630, серед них є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Еспресо" розповів глава МВА Сергій Чаус.

Вчора, 8 липня, вдалося вивезти двох людей.  Це сталося за допомоги військових - вони евакуювали людей з міста, а далі - влада вже до безпечного місця.

"Я не знаю, як аргументувати дії людей, які залишаються на цей час у місті. Залишатися там, це щось на кшталт самогубства, такого розтягнутого. Коли прилітає поруч з тобою кожного дня, це просто жах, слів немає. Намагаємося доводити, звертаємося до рідних, але поки ситуація залишається на одному значенні", - зазначив Чаус.

Він також наголосив, що мікрорайон "Канал" фактично знищений, від понад 40 багатоповерхівок, що там були, залишися одні остови або купи цегли та бетону. 

"До війни у мікрорайоні мешкало 3,5 тис. людей, 13 тис. - загальна кількість громади до повномасштабного вторгнення. Тому коли кажуть, що "Канал" захопили, насправді ж росіяни його знищили. Ми бачили деякий рух, але просування чи якісь перешкоди будуть коментувати військові", - додав він.

Нагадаємо, днями з'явилися супутникові фото мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

Автор: 

Донецька область (8830) Часів Яр (372)


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Московський фашистський мір...
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09.07.2024 12:14 Відповісти
Святий Боже! Збережи та захисти наших ВОЇНІВ!

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09.07.2024 12:23 Відповісти
И тем не менее, русня там закрепилась, а наши отошли.
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09.07.2024 12:46 Відповісти
Це ж треба так сильно любити московію...
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09.07.2024 13:29 Відповісти
Бахмут-2 ???
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09.07.2024 15:09 Відповісти
 
 