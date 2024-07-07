Залишки району "Канал" у Часовому Яру, який нещодавно залишили наші воїни. СУПУТНИКОВІ ФОТО

ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких зафіксований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру, з якого нещодавно відійшли наші воїни.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри передає кореспондент "Радіо Свобода".

Мікрорайон розташований за каналом, в бік Бахмута. Тим часом, обстріли населеного пункту не припиняються.









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За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

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