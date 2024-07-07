Залишки району "Канал" у Часовому Яру, який нещодавно залишили наші воїни. СУПУТНИКОВІ ФОТО
ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких зафіксований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру, з якого нещодавно відійшли наші воїни.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри передає кореспондент "Радіо Свобода".
Мікрорайон розташований за каналом, в бік Бахмута. Тим часом, обстріли населеного пункту не припиняються.
За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.
Пропонуємо вашій увазі фільм 24-ї бригади: Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру.
Топ коментарі
+27 vl #590438
показати весь коментар07.07.2024 13:55 Відповісти Посилання
+16 Михайло Иляш
показати весь коментар07.07.2024 13:40 Відповісти Посилання
+9 Олексій Вікторович #592365
показати весь коментар07.07.2024 14:13 Відповісти Посилання
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Цинізм всіх навколо і породжає зло
Чергову Папуасію ніхто рятувати не буде, дякуйте що у нас колір шкіри ще більш-менш. Було б то в Африці - ніхто б і не помітив.
Новергія, наприклад, вже міняє свої застарілі!!! Ф-16 на новітні Ф-35. І байки, що в Україні на такі літаки немає грошей - то брехня. На казино в Монако гроші звідкись є у тих "українців".
Але навіть якби були, це не знімає питання, чому найбільша та, можливо, найбатша країна у Європі (при наймі такі шанси були) не займається власною безпекою
Ми досі не можемо провести найголовнішу реформу - судову. Поляки ще 30 років тому її провели, почавши з простого - звільнили усіх причетних до судової системи.
Ви ж тупі барани розмиваєте правильні думки
купи собі нарешті калькулятор, ідіоте.
Ніякий Порошенко і ніякий Черчіль не наробив би зброї достатньо, щоб протидіяти раші своїми силами, невже цього незрозуміло
-а чи дали би Порошенку наробити хоч якийсь серйозний запас зброї?При виграші Порошенко в 2019 році на президентських виборах пуйло могло почати війну в тому ж році.
роблять з нашими містами , то
впевнений , що кремлівського упиря , зупинили би самі кацапи 😡
б) хоча потреби робити це не було, служу з 2007го
Було цікаво, що ж там у тій программі.
Як і передбачалось там фігня.
По військовому квитку знятий з обліку в військкоматі (тоді це ще не були ТЦК та СП) в кінці липня 2007, а по Резерв+ я до сих пір на обліку по ВОСу який був на строковій службі і в тому ж звінні.
Никто его даже отстраивать не может планировать, не то что "отбивать"!!!
После войны все-все украинцы уместятся на Левобережной половине страны, то зачем нам содержать такие оравы прокуроров, депутатов, меров, госадминистраций и прочих "начальников" и ментов и статистов. ???
Ще один вічний тиловик а коли ви підете у військо і покажете як вибивати їх звідти?
Але тут на цензорі присутня подоляківська ботня та просто корисні ідіоти про шкідників-ухилянтів. А тих, хто справді просирає країну ворогу, вони чомусь не помічають.
До останнього українця кажеш? - а пуйло тобі по всій морді.
2024:
Невіл Шют
А тепер нам розповідають про "голий степ" напряму Невельське-Українськ. Яку нібито неможливо боронити. Напевно, там степ із заліза в якому неможливо зводити оборонні споруди. А там 200 кв. км. української землі ...
"Він тут на гастролях." О.Забужко
https://focus.ua/uk/*******-novosti/656320-viyska-rf-prosunulisya-bilya-kup-yanska-siverska-torecka-i-v-rayoni-avdijivki-isw-karti