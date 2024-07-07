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Залишки району "Канал" у Часовому Яру, який нещодавно залишили наші воїни. СУПУТНИКОВІ ФОТО

ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких зафіксований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру, з якого нещодавно відійшли наші воїни.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри передає кореспондент "Радіо Свобода".

Мікрорайон розташований за каналом, в бік Бахмута. Тим часом, обстріли населеного пункту не припиняються.

Залишки Часового Яру
Залишки Часового Яру
Залишки Часового Яру
Залишки Часового Яру

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця" про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру: Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку

За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

Пропонуємо вашій увазі фільм 24-ї бригади: Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру.

Автор: 

Часів Яр (372)


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Топ коментарі
+27
А чому вони мають допомагати? Вони наші союзники чи як? А де наша зброя? А чому ми не підготувались? А чому обкрадаємо самі себе під час війни? А що у тій Україні з верховенством права, свободою слова та економічною свободою?
Чергову Папуасію ніхто рятувати не буде, дякуйте що у нас колір шкіри ще більш-менш. Було б то в Африці - ніхто б і не помітив.

Новергія, наприклад, вже міняє свої застарілі!!! Ф-16 на новітні Ф-35. І байки, що в Україні на такі літаки немає грошей - то брехня. На казино в Монако гроші звідкись є у тих "українців".
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07.07.2024 13:55 Відповісти
+16
Всю Україну зтирають в прямому ефірі. Це все є в інтернеті. І тим не менше ЕС дає всього менше чим КНДР, а США кажу про "не ескаліруйте", а рижий чорт - прийду і віддам все путіну і чхать.

Цинізм всіх навколо і породжає зло
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07.07.2024 13:40 Відповісти
+9
Підеш відбивати? В ТЦК дані оновив?
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07.07.2024 14:13 Відповісти
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Всю Україну зтирають в прямому ефірі. Це все є в інтернеті. І тим не менше ЕС дає всього менше чим КНДР, а США кажу про "не ескаліруйте", а рижий чорт - прийду і віддам все путіну і чхать.

Цинізм всіх навколо і породжає зло
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07.07.2024 13:40 Відповісти
А чому вони мають допомагати? Вони наші союзники чи як? А де наша зброя? А чому ми не підготувались? А чому обкрадаємо самі себе під час війни? А що у тій Україні з верховенством права, свободою слова та економічною свободою?
Чергову Папуасію ніхто рятувати не буде, дякуйте що у нас колір шкіри ще більш-менш. Було б то в Африці - ніхто б і не помітив.

Новергія, наприклад, вже міняє свої застарілі!!! Ф-16 на новітні Ф-35. І байки, що в Україні на такі літаки немає грошей - то брехня. На казино в Монако гроші звідкись є у тих "українців".
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07.07.2024 13:55 Відповісти
де наша зброя.....починаючи з Кучми, закінчуючи ваЗеліном з його оманськими домовленністями - все віддалося путлу
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07.07.2024 14:18 Відповісти
А кувейтських папуасів чого захищали?Тисячі літаків і танків пригнали бо сильно припікало захистити демократію і цінності у печерних арабів?
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07.07.2024 16:08 Відповісти
То було третину століття тому, того покоління ястребів вже немає.
Але навіть якби були, це не знімає питання, чому найбільша та, можливо, найбатша країна у Європі (при наймі такі шанси були) не займається власною безпекою
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07.07.2024 22:53 Відповісти
Та є.В Сирію в 2014 р майже 2000 контингент поперся боротись з ІДІЛ.Літаків туди теж нагнали неміряно.В той самий час в Україну експорт американської зброї чомусь попав під ембарго.
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08.07.2024 00:43 Відповісти
В Польщу поставляють як Ф-16, так і Абрамси з Петріотами. То може проблема не в Америці? Може проблема в тому, що у нас з кожного другого екрану 31 рік лунає - давайтє дружить? Чи може тому, що другий поставлений нам Ф-16 одразу поїхав би на розбірку до московії?
Ми досі не можемо провести найголовнішу реформу - судову. Поляки ще 30 років тому її провели, почавши з простого - звільнили усіх причетних до судової системи.
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08.07.2024 11:00 Відповісти
Так Польша член НАТО вже 20 років.Нам з 2008 року навіть запрошення туди бояться дати.Кожен рік видумують якісь гнилі відмазки.Про судову систему смішно враховуючи факт того шо проросійські сили спокійно блокують державний кордон і ні судова ні виконавча влада поляків нічого з цим зробити не можуть.А світоч судової системи США показує приклад як олігарх Трамп через ручних суддів скасовує собі покарання.
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08.07.2024 12:38 Відповісти
Ти ж за ЗЕ голосував, я вгадав?
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07.07.2024 21:45 Відповісти
нащо ви блд під кожним звинуваченням Заходу в бездіяльності пишете оцю маячню

Ви ж тупі барани розмиваєте правильні думки

купи собі нарешті калькулятор, ідіоте.
Ніякий Порошенко і ніякий Черчіль не наробив би зброї достатньо, щоб протидіяти раші своїми силами, невже цього незрозуміло
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08.07.2024 09:37 Відповісти
Тут ще таке питання
-а чи дали би Порошенку наробити хоч якийсь серйозний запас зброї?При виграші Порошенко в 2019 році на президентських виборах пуйло могло почати війну в тому ж році.
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08.07.2024 12:46 Відповісти
Джавеліни дав Трамп. Обама давав тільки ковдри.
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07.07.2024 15:51 Відповісти
Украина сама ОТКАЗАЛСЬ от Ленд Лиза ещё в 2022 году ! Надо было ДАВИТЬ на Байдена, чтобы он ВЫПОЛНИЛ этот Закон. Что теперь ныть
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07.07.2024 17:16 Відповісти
Як би допомога Заходу (США і особисто Байден) то Україну "зтерли в прямому ефірі" ще у 22му році! Винен не ЄС, не США чи будь-яка інша країна які допомогали, допомогають і будуть і надалі допомогати, а винні сидять як раз в Україні на банковій, які брешуть-крадуть-брешуть 24/7!
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07.07.2024 18:10 Відповісти
Немає в нас зброі - бо в тих розвалюхах кацапи і хер іх спроста винесеш
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07.07.2024 13:47 Відповісти
Якби ми стерли з лиця землі хоть одне місто кацапіі , як окупанти
роблять з нашими містами , то
впевнений , що кремлівського упиря , зупинили би самі кацапи 😡
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07.07.2024 13:55 Відповісти
Свиней не стригуть, як овець. Вовни мало, а візгу - ховайся. Цапи починають волати про порушення прав людини, коли по ним прилітає. А коли вони знищують чиїсь міста, вони святкують. Тому не варто відверто радіти, коли цапів нищать. Це біда, бо сам цап вже біда
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07.07.2024 15:45 Відповісти
Ну то й що з цих знімків? Головне те, що тепер у цьому, хай і зруйнованому мікрорайоні Часового Яру, перебувають рашистські загарбники! А спроб вибити їх звідти, наскільки можна припустити, з боку ЗСУ навіть на думці нема!
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07.07.2024 14:00 Відповісти
Підеш відбивати? В ТЦК дані оновив?
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07.07.2024 14:13 Відповісти
звісно херню написав, але можна поцікавитись, а ви оновили? чи бронь?
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07.07.2024 15:06 Відповісти
а) оновив в Резерв+
б) хоча потреби робити це не було, служу з 2007го
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07.07.2024 17:44 Відповісти
звісно що не було, якщо служиш! тоді навіщо? чи брешеш?
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07.07.2024 17:49 Відповісти
Брешуть собаки.
Було цікаво, що ж там у тій программі.
Як і передбачалось там фігня.
По військовому квитку знятий з обліку в військкоматі (тоді це ще не були ТЦК та СП) в кінці липня 2007, а по Резерв+ я до сих пір на обліку по ВОСу який був на строковій службі і в тому ж звінні.
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08.07.2024 07:11 Відповісти
Який ти войовничий))).Мабуть,60-ти річний вагітний старий пердун ?
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07.07.2024 14:33 Відповісти
Нахера це вже відбивати? Це мертва теріторія. Покласти за це живих ще й з сумнівним результатом - треба бути ідіотом, або диванним патріотом.
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07.07.2024 15:09 Відповісти
Правильно!! Минус 10 миллионов населения, это только по европам, а еще сколько в рашку или депортировали или смылись за "жилищным сертификатом"!!!
Никто его даже отстраивать не может планировать, не то что "отбивать"!!!
После войны все-все украинцы уместятся на Левобережной половине страны, то зачем нам содержать такие оравы прокуроров, депутатов, меров, госадминистраций и прочих "начальников" и ментов и статистов. ???
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07.07.2024 15:41 Відповісти
А ти уявляєш скільки наших військових загинуло при такому інтенсивному вогню ворога який стер фактично той мікрорайон?

Ще один вічний тиловик а коли ви підете у військо і покажете як вибивати їх звідти?
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07.07.2024 15:14 Відповісти
А є чим? нещодавно Луценко з Березою підраховували - скільки дронів можна було купити на частину вкрадених грошей. Мільйон дронів - все кацапське військо у маллокомплектному і мертвому стані. А якби ще й вчасно отримали нову закордонну авіацію, то ні каби не могли бути тією руйнівною силою, ні всякі жиьтелі з ребами не існували б на нашій та близько нашої території.
Але тут на цензорі присутня подоляківська ботня та просто корисні ідіоти про шкідників-ухилянтів. А тих, хто справді просирає країну ворогу, вони чомусь не помічають.
До останнього українця кажеш? - а пуйло тобі по всій морді.
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07.07.2024 16:37 Відповісти
Война до последнего украинца и украинки есть неизбежна! Это надо понять каждому, кто остался на территории Украины. Или нет, тогда имперское рабство под московией на века, геноцид украинцев в рф!! Это путь для реинкарнация СССР, где Украина была ресурсно-сырьевым придатком!
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07.07.2024 14:32 Відповісти
Танюшка, твоя "балаландія" рухне набагато раніше,навіть не сумнівайся,й ніяки "ві-пі-ени" тобі,й твоїй раші-параші не допоможуть.
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07.07.2024 14:43 Відповісти
спамте кацапу безжально
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07.07.2024 16:38 Відповісти
К этому все и шло. Прорыв к центру Нью-Йорка, вот что неожиданно.
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07.07.2024 14:51 Відповісти
2019:


2024:
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07.07.2024 15:02 Відповісти
радієш, малоросе?
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07.07.2024 22:49 Відповісти
Марсианські краєвиди. Мрія цапів - перетворити весь Світ в такий пейзаж. Добре, що вони цього не можуть фізично
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07.07.2024 15:23 Відповісти
''On the beach"
Невіл Шют
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07.07.2024 15:45 Відповісти
Твір 1957го року
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07.07.2024 18:12 Відповісти
Навіщо ці пропагандистські штампи "стерли в нуль"? На 2-му фото (у верхньому правому кутку) чітко видно окопи наших оборонних позицій. Вони "стерті в нуль"? Житлові багатоповерхівки - це укріплені позиції? Де наші укріплені позиції "стерті у нуль"? Щось я ніде не бачив таких фото. Чи не було жодних укріплених позицій? Все як завжди ...
А тепер нам розповідають про "голий степ" напряму Невельське-Українськ. Яку нібито неможливо боронити. Напевно, там степ із заліза в якому неможливо зводити оборонні споруди. А там 200 кв. км. української землі ...
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07.07.2024 15:45 Відповісти
ЗЄ схвалює! Ще з Оману.
"Він тут на гастролях." О.Забужко
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07.07.2024 15:51 Відповісти
Війська РФ просунулися біля Куп'янська, Сіверська, Торецька і в районі Авдіївки
https://focus.ua/uk/*******-novosti/656320-viyska-rf-prosunulisya-bilya-kup-yanska-siverska-torecka-i-v-rayoni-avdijivki-isw-karti
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07.07.2024 15:54 Відповісти
Да уж.... красивый город ... был. Я бы требовал ОТСТАВКИ сыркина.
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07.07.2024 17:17 Відповісти
Мне интересно, наши отошли потому, что разрушены позиции, негде держать оборону. А касабы туда заходят, закрепляются, и им есть где обороняться?
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07.07.2024 17:57 Відповісти
когда будет приказ 227 ?
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08.07.2024 19:31 Відповісти
 
 