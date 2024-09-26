В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22м3. У південних та східних областях України тривога. КАРТА
Росіяни підняли в небо стратегічну авіацію. Україні загрожують пуски ракет двома дальніми бомбардувальниками Ту-22м3.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.
"Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22", - зазначають в ПС ЗСУ.
За інформацією телеграм-каналу monitoring, Ту-22м3 заходять в акваторію Чорного моря. Можливі пуски Х-22/32 впродовж 40 хвилин.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Топ коментарі
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.09.2024 21:33
+6 Onufri Zagloba
показати весь коментар26.09.2024 21:17
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар26.09.2024 21:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для решти 5, мабуть, не має відповідних ракет "повітря-повітря"
Есть документальные распоряжения бениного Тарана по прекращению финансирования ракетныx программ! А были готовы в серию и Громы, и Спасаны, и Нептуны