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В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22м3. У південних та східних областях України тривога. КАРТА

Росіяни підняли в небо стратегічну авіацію. Україні загрожують пуски ракет двома дальніми бомбардувальниками Ту-22м3.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.

"Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22", - зазначають в ПС ЗСУ.

За інформацією телеграм-каналу monitoring, Ту-22м3 заходять в акваторію Чорного моря. Можливі пуски Х-22/32 впродовж 40 хвилин.

Читайте: У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: Оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

Карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог

Автор: 

авіація (4133) Повітряні сили (2670) повітряна тривога (922)


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Топ коментарі
+9
***** убедилось что Бидон не даст разрешения бить по рашке и начало полным ходом бомбить Украину. Какие еще примеры нужны чтобы показать что ескалация бывает только из-за западной импотенции
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26.09.2024 21:33
+6
То може хтось пояснить, чи ті F-16, які чи то є, чи їх немає, дістають до акваторії Чорного Моря?
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26.09.2024 21:17
+2
Шкода що немає чим виїбати кацапську етажерку.
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26.09.2024 21:14
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Шкода що немає чим виїбати кацапську етажерку.
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26.09.2024 21:14 Відповісти
То може хтось пояснить, чи ті F-16, які чи то є, чи їх немає, дістають до акваторії Чорного Моря?
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26.09.2024 21:17 Відповісти
і я не розумію. їх ще ніде не було проявлено в бою чи в захисті. мабуть дали один.
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26.09.2024 21:20 Відповісти
і той розбився ((
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26.09.2024 21:41 Відповісти
Один зрешечено під час полювання на крилату ракету (так писали -- ракета вибухнула в повітрі, і літак пролетів крізь уламки), пілот загинув.

Для решти 5, мабуть, не має відповідних ракет "повітря-повітря"
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26.09.2024 21:26 Відповісти
Акваторія Чорного моря і в Одесі є. Ви мабуть хотіли спитати про ракети AIM-120? Можете погуглити, це нескладно.
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26.09.2024 22:01 Відповісти
От якби всі ті ракети та бомби впали на росії, в москві.
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26.09.2024 21:19 Відповісти
***** убедилось что Бидон не даст разрешения бить по рашке и начало полным ходом бомбить Украину. Какие еще примеры нужны чтобы показать что ескалация бывает только из-за западной импотенции
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26.09.2024 21:33 Відповісти
воно вже три роки, як "начало", ви щось підгальмовуєте.
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26.09.2024 22:02 Відповісти
Погано, що США не дозволяють бити своїми ракети в глибину росії, але тоді можна бити своїми ракетами і не питати дозводу у США. Де ділися наші "Нептуни"? Вони також мають радіус дії до 300 км. А де наші "Сапсан-Грім 2"? Ті можуть бити і до 800 км., то де вони? Навіщо знову перекидаєте відповідальність президента Зеленського на США? Хто заважав йому робити наші ракети, асфальт? То нехай пояснить силу асфальту перед ракетами. Якщо продивитися брехню проти Порошенко, яку прозповсюджували в Україні у 2019 році і який примудрився створити три ракети, то на його фоні правильний мальчік від наріду мав би створити нові і далекобійні ракети за 5 років одноосібної влади. То де ракети Зеленського?
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26.09.2024 22:21 Відповісти
За****бал ты вонять одно и то же. Ты хоть видел те сапсаны и гром2 которые якобы поменяли на асфальт? До 2019 года наши военные в дырявых палатках жили и на китайских пикапах ездили которые по словам наших военных даже до фронта не доезжали
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26.09.2024 22:29 Відповісти
Лопатой по **** xо, зелёный ******?
Есть документальные распоряжения бениного Тарана по прекращению финансирования ракетныx программ! А были готовы в серию и Громы, и Спасаны, и Нептуны
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26.09.2024 22:49 Відповісти
Да чтоб в их формуляр записали количество взлётов больше количества посадок!
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26.09.2024 21:47 Відповісти
Пох..наши собьют) уверен,сплю спокойно
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26.09.2024 22:55 Відповісти
 
 