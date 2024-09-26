В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22м3. У південних та східних областях України тривога. КАРТА

Росіяни підняли в небо стратегічну авіацію. Україні загрожують пуски ракет двома дальніми бомбардувальниками Ту-22м3.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.

"Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22", - зазначають в ПС ЗСУ.

За інформацією телеграм-каналу monitoring, Ту-22м3 заходять в акваторію Чорного моря. Можливі пуски Х-22/32 впродовж 40 хвилин.

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Карта повітряних тривог виглядає так: