По всій Україні оголошували повітряну тривогу, ворог атакував "Кинджалами" Старокостянтинів, - Повітряні сили (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ 2 літаків МіГ-31К. Було зафіксовано пуски ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зліт 2х винищувачів МіГ-31К з ае "Саваслейка". Оголошено повітряні тривоги по всій території України.
Зафіксовано пуски Кинджалів. Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів. 2 ракети на Старокостянтинів", - ідеться у повідомленні.
17:36 відбій загрози. Тривога тривала 39 хвилин.
Топ коментарі
+9 NavigatorUR
показати весь коментар27.09.2024 17:26
+8 Wild MadDog
показати весь коментар27.09.2024 17:08
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар27.09.2024 17:10
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США! Кацапи спецом вас дрочать на тлі Ваших вагань, а нас вбивають
такі ангари, бункери і все під землею, всюди усе забетоновано, так що до сраки ті кинджали.
На самому початку війни кацап туди пустив кинджал, так той встряв в укріплення та й так і
застряг там не розірвавшись.
Те, що останній вбив (і продовжує вбивати!) сотні тисяч людей -- на даному етапі США, схоже, пох.