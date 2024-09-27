По всій Україні оголошували повітряну тривогу, ворог атакував "Кинджалами" Старокостянтинів, - Повітряні сили (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ 2 літаків МіГ-31К. Було зафіксовано пуски ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зліт 2х винищувачів МіГ-31К з ае "Саваслейка". Оголошено повітряні тривоги по всій території України.

Зафіксовано пуски Кинджалів. Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів. 2 ракети на Старокостянтинів", - ідеться у повідомленні.

17:36 відбій загрози. Тривога тривала 39 хвилин.

Також читайте: 24 із 32 "шахедів" знищили сили ППО у ніч на 27 вересня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА