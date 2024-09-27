24 із 32 "шахедів" знищили сили ППО у ніч на 27 вересня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили протиповітряної оборони в ніч на 27 вересня збили 24 із 32 ударних БПЛА "Шахед"

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти в ніч на 27 вересня атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Сили ППО знищили 24 "Шахеди", один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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