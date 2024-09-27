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Новости Война
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24 из 32 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 27 сентября, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Збито 24 із 32

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 сентября сбили 24 из 32 ударных БПЛА "Шахед"

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты в ночь на 27 сентября атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Приморско-Ахтарск - РФ).

Силы ПВО уничтожили 24 "Шахеды", один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Збито 24 із 32 "Шахедів" у ніч на 27 вересня

Автор: 

ПВО (2774) Воздушные силы (2331) Шахед (1043)


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По дорозі на роботу з Фортеця Бахмут, додому з Люди Титани. Це дякуючи Вам ,ми маємо сьогодні. Залишайтесь живими
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27.09.2024 09:37 Ответить
 
 