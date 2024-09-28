Війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі
Сьогодні, 28 вересня, вранці війська РФ завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Більше інформації про ворожий удар наразі не відомо.
"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки удару уточнюються", - згодом додали в ОВА.
Про повторний удар теж поки детальної інформації немає.
Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО.
За даними Повітряних сил, знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.
Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.