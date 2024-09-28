Війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі

Сьогодні, 28 вересня, вранці війська РФ завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Більше інформації про ворожий удар наразі не відомо.

"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки удару уточнюються", - згодом додали в ОВА.

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Про повторний удар теж поки детальної інформації немає.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів".