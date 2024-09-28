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Новини
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Війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі

шахеди

Сьогодні, 28 вересня, вранці війська РФ завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Більше інформації про ворожий удар наразі не відомо.

"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Наслідки удару уточнюються", - згодом додали в ОВА.

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Про повторний удар теж поки детальної інформації немає.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів".

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обстріл (28687) Суми (890) дрони (4762)


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Над містом давно нічого не збивають. І в центральних виданнях (крім Цензор) про влучання не коментують. Це якщо вже приховати неможливо, як з будинком інтернатом, тоді нехотя щось викладуть. Ми ж відвели загрозу від міста, значить там прильотів бути не може, хоча вони по декілька разів кожного дня.
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28.09.2024 08:59 Відповісти
А ти скільки збив? Іди захищай Україну,а не ний тут.
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28.09.2024 09:25 Відповісти
Не беруть, старий.
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28.09.2024 10:51 Відповісти
Не тринди. Вночі спати неможливо так стріляють
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28.09.2024 15:11 Відповісти
У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу: станом на зараз загинуло 6 осіб.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.
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28.09.2024 09:27 Відповісти
8 ранку.Це вже було видно. Чому не збили ДВІ (**** всього ДВІ!!!!!!), а не двадцять дві цілі? Де ППО? Де "шахедники" на дорогущих пікапах? В піхоту позабирали? Тварюки зелені.
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28.09.2024 09:53 Відповісти
 
 