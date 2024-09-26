В Сумах у моста обнаружили вражескую авиабомбу ФАБ-500: она не сдетонировала во время падения

В Сумах утром 26 сентября обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управляемую авиабомбу обнаружили возле автомобильного моста Ивана Харитоненко. На месте работают взрывотехники и все необходимые службы.

"Движение автотранспорта и пешеходов по мосту, в направлении Героев Крут - Троицкая временно перекрыто", - говорилось в сообщении.

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По состоянию на 08:30 в Сумской ОГА сообщили, что благодаря оперативной работе взрывотехников ГСЧС и полиции, угроза взрыва российской авиабомбы, которая не сдетонировала при падении, ликвидирована.

Движение по мосту Ивана Харитоненко восстановлено.

Также сообщается, что ночью в небе над Сумской областью сбили 13 российских "Шахедов".

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Ранее сообщалось, что днем субботы, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.