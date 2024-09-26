У Сумах біля моста виявили ворожу авіабомбу ФАБ-500: вона не здетонувала під час падіння

У Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала під час падіння.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керовану авіабомбу виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка. На місці працюють вибухотехніки й всі необхідні служби.

"Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут - Троїцька тимчасово перекритий", - йшлося у повідомленні.

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Станом на 08:30 в Сумській ОВА повідомили, що завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції, загрозу вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.

Рух мостом Івана Харитоненка відновлено.

Також повідомляється, що уночі у небі над Сумщиною збили 13 російських "Шахедів".

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Раніше повідомлялося, що вдень суботи, 21 вересня, російські загарбники здійснили удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Попередньо, одна людина зазнала поранень.