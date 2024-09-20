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обстрел (25761) ОГА (2386) пансионат (10) Сумы (1012)

Сумская ОВА отказывалась от релокации пансионата в Сумах, объясняли это нежеланием людей, - Жолнович

Сумська ОВА відмовлялась від релокації геріатричного пансіонату

Сумская ОВА отказывалась от релокации гериатрического пансионата, который 19 сентября обстреляли войска РФ. Это объяснялось нежеланием самих людей.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно гериатрического центра - там и я была, и мой заместитель, мы даже список возможных мест для релокации предоставили, и есть соответствующие обращения, но областная администрация ответила, что сами люди отказываются, потому что они не хотят перемещаться. Хотя я не уверена, что это действительно так", - проинформировала министр.

По словам Жолнович, есть соответствующий порядок, согласно которому предусмотрена обязательная релокация всех заведений, в которых проживают люди, в частности, если они расположены от критической инфраструктуры на расстоянии 2 м, 50 километров от границы и 100 км от зоны боевых действий.

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"Мы так же, как и вы, неоднократно обращались к областной Сумской администрации с требованием перевезти те заведения... Мы не имеем полномочий на них повлиять, обязать", - добавила глава Минсоцполитики.

Жолнович отметила, что на днях вступила в силу норма, позволяющая Национальной социальной службе составлять протоколы о таких случаях, когда учредители заведений не предпринимают никаких действий.

Напомним, 19 сентября 2024 года российские войска обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах.

В результате атаки 1 человек погиб, а 13 получили ранения.

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,,Люди самі'' не хочуть! Здається ці ,,люди'',не плутать з пенсіонерами, бояться втратить кормушку.Нехай краще пенсіонерів орки розстрілюють з артилерії.
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20.09.2024 18:29 Ответить
З артилерії по Сумам не стріляють, ракети, шахеди, каби.
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20.09.2024 21:43 Ответить
Дякую за уточнення, тепер я спокійний
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23.09.2024 14:06 Ответить
24.11.2021...
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20.09.2024 18:35 Ответить
Усім "зеленим" начхати на людей, гроші понад усе!
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20.09.2024 18:50 Ответить
За словами Жолнович, є відповідний порядок, згідно з яким передбачено обов'язкову релокацію всіх закладів, у яких проживають люди, зокрема, якщо вони розташовані від критичної інфраструктури на відстані 2 м, 50 кілометрів від кордону та 100 км від зони бойових дій. Джерело:
На відстані 2 м? Може це дуже мало?
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20.09.2024 20:55 Ответить
З чого ж мало? Переведіть в мм буде аж 2000!
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20.09.2024 21:24 Ответить
 
 