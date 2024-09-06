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Закарпатье (2538) Кабмин (13505) ОГА (2386) увольнение (2648)

Правительство согласовало увольнение Микиты с должности главы Закарпатской ОВА

Кабмін погодив звільнення глави Закарпатської ОВА Микити

Кабинет Министров согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано увольнение Микиты Виктора Федоровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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Навіть формальну прричину не вкажуть. От вже ж кладуть на громадян.
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06.09.2024 14:17 Ответить
А Болога поставить іншого.
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06.09.2024 14:30 Ответить
Скандалів і проколів якихось великих не було. Значить, по логіці, забирають на підвищення кудись, а не виганяють.
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06.09.2024 14:45 Ответить
А сам би ти не пішов?
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07.09.2024 19:17 Ответить
 
 