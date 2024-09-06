Правительство согласовало увольнение Микиты с должности главы Закарпатской ОВА

Кабинет Министров согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано увольнение Микиты Виктора Федоровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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