Кабмин согласовал назначение Негоды главой Тернопольской ОВА
Кабинет Министров согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОГА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано назначение Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
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показать весь комментарий16.08.2024 13:08 Ответить Мне нравится 1
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