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Кабмин согласовал назначение Негоды главой Тернопольской ОВА

Кабмін призначив Негоду главою Тернопільської ОВА

Кабинет Министров согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Читайте: Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2168) ОГА (2388) Тернопольская область (725)


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Сінекура зеленського звільняти призначати і при цьому нізащо не відповідати продовжуеться. Треба вже аналітікам порахувати скільки ж зрадників, корупціонерів, крадіїв і своїх сусідів та друзів це опудало понапризначало за час своеї коденціі і скільки це коштувало державі
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16.08.2024 13:08 Ответить
 
 