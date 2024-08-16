Кабмин согласовал назначение Негоды главой Тернопольской ОВА

Кабинет Министров согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Читайте: Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена