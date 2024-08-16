Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОВА

Кабінет Міністрів погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост глави Тернопільської ОВА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

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