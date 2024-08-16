УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11323 відвідувача онлайн
Новини
1 932 1

Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОВА

Кабмін призначив Негоду главою Тернопільської ОВА

Кабінет Міністрів погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост глави Тернопільської ОВА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Читайте: Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена

Автор: 

Кабмін (14074) призначення (2276) ОДА (1625) Негода В’ячеслав (10) Тернопільська область (586)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сінекура зеленського звільняти призначати і при цьому нізащо не відповідати продовжуеться. Треба вже аналітікам порахувати скільки ж зрадників, корупціонерів, крадіїв і своїх сусідів та друзів це опудало понапризначало за час своеї коденціі і скільки це коштувало державі
показати весь коментар
16.08.2024 13:08 Відповісти
 
 