Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОВА
Кабінет Міністрів погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост глави Тернопільської ОВА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
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показати весь коментар16.08.2024 13:08 Відповісти Мені подобається 1
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