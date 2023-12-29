Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №859,опублікований на сайті Офісу президента.

Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

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