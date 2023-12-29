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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша

труш

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №859,опублікований на сайті Офісу президента.

Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд погодив звільнення голови Тернопільської ОДА Труша

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) ОДА (1629) звільнення (2672) Труш Володимир (21)


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потужно, керує країною.
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29.12.2023 15:12 Відповісти
Потужний президент - потужна команда, потужна команда - потужні рішення Бугагагагага Ржунімагу з мудрого наріду, який нарід - такий і отаман 😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 15:21 Відповісти
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29.12.2023 17:00 Відповісти
Стоит ли это понимать так-
Голова Тернопольской ОДА
Не стал лизать дупу президента?
А послал президента в дупу?
Помнится, президент с этого начинал
Посылал в Дупу всех попередников
А в итоге в Дупе - вся страна
Я все жду - когда разДУПлятся
Последние фанатики президента
Тогда президенту точно - дупа
БОЛЬШАЯ ДУПА!!!
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29.12.2023 15:19 Відповісти
Это стоит понимать,как не оправдал надежд на обсирание националиста Головка.
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29.12.2023 15:23 Відповісти
це вказівка
єрмака??
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29.12.2023 16:42 Відповісти
а для чого взагалі ця ога?
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29.12.2023 18:18 Відповісти
 
 