Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №859,опублікований на сайті Офісу президента.
Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.
"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
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Голова Тернопольской ОДА
Не стал лизать дупу президента?
А послал президента в дупу?
Помнится, президент с этого начинал
Посылал в Дупу всех попередников
А в итоге в Дупе - вся страна
Я все жду - когда разДУПлятся
Последние фанатики президента
Тогда президенту точно - дупа
БОЛЬШАЯ ДУПА!!!
єрмака??