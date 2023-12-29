Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша
Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №859, опубликованный на сайте Офиса президента.
Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.
"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
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Голова Тернопольской ОДА
Не стал лизать дупу президента?
А послал президента в дупу?
Помнится, президент с этого начинал
Посылал в Дупу всех попередников
А в итоге в Дупе - вся страна
Я все жду - когда разДУПлятся
Последние фанатики президента
Тогда президенту точно - дупа
БОЛЬШАЯ ДУПА!!!
єрмака??