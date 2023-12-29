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Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша

труш

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №859, опубликованный на сайте Офиса президента.

Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Также читайте: Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) ОГА (2392) увольнение (2676) Труш Владимир (19)


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потужно, керує країною.
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29.12.2023 15:12 Ответить
Потужний президент - потужна команда, потужна команда - потужні рішення Бугагагагага Ржунімагу з мудрого наріду, який нарід - такий і отаман 😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 15:21 Ответить
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29.12.2023 17:00 Ответить
Стоит ли это понимать так-
Голова Тернопольской ОДА
Не стал лизать дупу президента?
А послал президента в дупу?
Помнится, президент с этого начинал
Посылал в Дупу всех попередников
А в итоге в Дупе - вся страна
Я все жду - когда разДУПлятся
Последние фанатики президента
Тогда президенту точно - дупа
БОЛЬШАЯ ДУПА!!!
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29.12.2023 15:19 Ответить
Это стоит понимать,как не оправдал надежд на обсирание националиста Головка.
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29.12.2023 15:23 Ответить
це вказівка
єрмака??
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29.12.2023 16:42 Ответить
а для чого взагалі ця ога?
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29.12.2023 18:18 Ответить
 
 