Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №859, опубликованный на сайте Офиса президента.

Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

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