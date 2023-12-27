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ОГА (2376) увольнение (2508) Труш Владимир (19)

Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

труш

Кабинет министров Украины 27 декабря согласовал увольнение Владимира Труша с должности главы Тернопольской облгосадминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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а що Труш натрушив не так???
пояснювати людям не треба????
захотів, призначив, захотів, звільнив...
а це як????
по зеленськи чи по єрмаковськи????
чому звільнили???
за які заслуги чи за які досягнення та в чому призначили???
чи не так має бути?
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27.12.2023 18:20 Ответить
А раз помилились скажить ми дурні і заплатить дурні державі кошти яки на це витратили
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27.12.2023 18:39 Ответить
а ти бачив чи чув що б хоч один теран-узурпатор визнав себе винуватим?
і не побачиш і не почуєш.
особливо недоростки...
самі жорстокі та кровожадібні люди, яких ніхто, нікоки не перевпевнив.
і в історію навіть повертатися не треба
ми зараз бачимо два таких.
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27.12.2023 18:49 Ответить
А його за що?
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27.12.2023 18:32 Ответить
кофта не того кольору, і борода неправильна
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27.12.2023 18:34 Ответить
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27.12.2023 18:37 Ответить
А он фсьо врєм'я на хахляцкам гутаріт...
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27.12.2023 19:28 Ответить
True'ш...
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27.12.2023 18:33 Ответить
А у нього така гарна вишиванка була...
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27.12.2023 18:34 Ответить
 
 