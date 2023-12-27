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Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
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Кабинет министров Украины 27 декабря согласовал увольнение Владимира Труша с должности главы Тернопольской облгосадминистрации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
пояснювати людям не треба????
захотів, призначив, захотів, звільнив...
а це як????
по зеленськи чи по єрмаковськи????
чому звільнили???
за які заслуги чи за які досягнення та в чому призначили???
чи не так має бути?
і не побачиш і не почуєш.
особливо недоростки...
самі жорстокі та кровожадібні люди, яких ніхто, нікоки не перевпевнив.
і в історію навіть повертатися не треба
ми зараз бачимо два таких.