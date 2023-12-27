Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша

Кабинет министров Украины 27 декабря согласовал увольнение Владимира Труша с должности главы Тернопольской облгосадминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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