Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена

У четвер, 15 серпня, уряд на позачерговому засіданні звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена", - йдеться у повідомленні.

Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється.

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Зазначимо, що Горбачов обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.