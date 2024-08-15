Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена
У четвер, 15 серпня, уряд на позачерговому засіданні звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена", - йдеться у повідомленні.
Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється.
Зазначимо, що Горбачов обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.
Топ коментарі
+6 vuiko dobrui
показати весь коментар15.08.2024 11:59
+5 Алекс Скела
показати весь коментар15.08.2024 11:44
+3 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар15.08.2024 11:45
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З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.