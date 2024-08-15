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Новини
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Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена

Кабмін звільнив освітнього омбудсмена Сергія Горбачова

У четвер, 15 серпня, уряд на позачерговому засіданні звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена", - йдеться у повідомленні.

Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється.

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Зазначимо, що Горбачов обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.

Автор: 

Кабмін (14074) звільнення (2668) Горбачов Сергій (29)


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Топ коментарі
+6
і не тільки в освіті !!! 90% української влади - єтнічні кацапи та євреї !!!
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15.08.2024 11:59
+5
Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється

З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.
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15.08.2024 11:44
+3
а що, і таке є?
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15.08.2024 11:45
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Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється

З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.
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15.08.2024 11:44 Відповісти
а що, і таке є?
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15.08.2024 11:45 Відповісти
Ні хрена собі ну і посад понапридумувала зелень .обмудсмен по освіті .
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15.08.2024 11:51 Відповісти
Точно як кацапи в 17 - 18 сторіччях. Роздавали боярам "прикази" (тобто міністерства) "для чєсті і кормленія"
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15.08.2024 12:09 Відповісти
посад як при дворі французького короля Людовика 14...цікаво чи є "хранітель большой і малой пєчаті", або хранітєль королєвской трості
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15.08.2024 11:52 Відповісти
вангую що у того омбудсмена-нікчеми було 20-30 заброньованих помічніків-нікчем
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15.08.2024 11:55 Відповісти
Ага! Ось куди йдуть наші податки
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15.08.2024 11:56 Відповісти
Куди ж в українській освіті без етнічних кацапів?
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15.08.2024 11:57 Відповісти
і не тільки в освіті !!! 90% української влади - єтнічні кацапи та євреї !!!
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15.08.2024 11:59 Відповісти
Воруют все одинаково.
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15.08.2024 12:31 Відповісти
не факт ... так як краде влада цих зе-н*ркоманів, не крали навіть в період правління прокацапського завгара віті ялинковича !!!



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15.08.2024 12:43 Відповісти
Кацапня не просто краде, буряте - вона винищує українську економіку оборону і культуру під корінь, бо їй по×ер на майбутнє України і українців.
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15.08.2024 13:11 Відповісти
Таак, один ''горбач'' розволив союз. А цей, цей має якусь дотичність до того?
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15.08.2024 12:10 Відповісти
Ну й та що українсву від цього?
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15.08.2024 12:26 Відповісти
Членкині, науковиці та арестовитині в трансі.
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15.08.2024 12:35 Відповісти
А ми і не знали, що така посада є! Діяльності - нуль! Синекура?
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15.08.2024 12:32 Відповісти
 
 