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Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена

Кабмін звільнив освітнього омбудсмена Сергія Горбачова

В четверг, 15 августа, правительство на внеочередном заседании уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - говорится в сообщении.

О том, кто заменит его на посту, пока не сообщается.

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Отметим, что Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.

Автор: 

Кабмин (14025) увольнение (2675) Горбачев Сергей (34)


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Топ комментарии
+6
і не тільки в освіті !!! 90% української влади - єтнічні кацапи та євреї !!!
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15.08.2024 11:59
+5
Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється

З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.
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15.08.2024 11:44
+3
а що, і таке є?
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15.08.2024 11:45
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Про те, хто замінить його на посаді, поки не повідомляється

З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.
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15.08.2024 11:44 Ответить
а що, і таке є?
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15.08.2024 11:45 Ответить
Ні хрена собі ну і посад понапридумувала зелень .обмудсмен по освіті .
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15.08.2024 11:51 Ответить
Точно як кацапи в 17 - 18 сторіччях. Роздавали боярам "прикази" (тобто міністерства) "для чєсті і кормленія"
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15.08.2024 12:09 Ответить
посад як при дворі французького короля Людовика 14...цікаво чи є "хранітель большой і малой пєчаті", або хранітєль королєвской трості
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15.08.2024 11:52 Ответить
вангую що у того омбудсмена-нікчеми було 20-30 заброньованих помічніків-нікчем
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15.08.2024 11:55 Ответить
Ага! Ось куди йдуть наші податки
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15.08.2024 11:56 Ответить
Куди ж в українській освіті без етнічних кацапів?
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15.08.2024 11:57 Ответить
і не тільки в освіті !!! 90% української влади - єтнічні кацапи та євреї !!!
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15.08.2024 11:59 Ответить
Воруют все одинаково.
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15.08.2024 12:31 Ответить
не факт ... так як краде влада цих зе-н*ркоманів, не крали навіть в період правління прокацапського завгара віті ялинковича !!!



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15.08.2024 12:43 Ответить
Кацапня не просто краде, буряте - вона винищує українську економіку оборону і культуру під корінь, бо їй по×ер на майбутнє України і українців.
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15.08.2024 13:11 Ответить
Таак, один ''горбач'' розволив союз. А цей, цей має якусь дотичність до того?
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15.08.2024 12:10 Ответить
Ну й та що українсву від цього?
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15.08.2024 12:26 Ответить
Членкині, науковиці та арестовитині в трансі.
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15.08.2024 12:35 Ответить
А ми і не знали, що така посада є! Діяльності - нуль! Синекура?
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15.08.2024 12:32 Ответить
 
 