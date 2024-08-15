Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена

В четверг, 15 августа, правительство на внеочередном заседании уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - говорится в сообщении.

О том, кто заменит его на посту, пока не сообщается.

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Отметим, что Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.