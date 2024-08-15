Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена
В четверг, 15 августа, правительство на внеочередном заседании уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - говорится в сообщении.
О том, кто заменит его на посту, пока не сообщается.
Отметим, что Горбачев занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года.
Топ комментарии
+6 vuiko dobrui
показать весь комментарий15.08.2024 11:59
+5 Алекс Скела
показать весь комментарий15.08.2024 11:44
+3 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий15.08.2024 11:45
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З сратого облрембуда теж бажають вичавити інтригу.
А горбачова заміняє єльцин, тра знати.