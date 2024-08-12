Кабмин уволил Хейло с должности заместителя главы Минэнерго

Заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло, которого СБУ и НАБУ подозревают во взяточничестве на полмиллиона долларов, уволили с должности.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

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Правоохранители не уточняют имени подозреваемого, но по данным СМИ, речь идет об Александре Хейло.

Кабмин Украины назначил заместителем министра энергетики Александра Хейло 6 сентября 2023 года. До назначения на должность он возглавлял ГП "Укруголь".

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