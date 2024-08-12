Кабмин уволил Хейло с должности заместителя главы Минэнерго
Заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло, которого СБУ и НАБУ подозревают во взяточничестве на полмиллиона долларов, уволили с должности.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.
Правоохранители не уточняют имени подозреваемого, но по данным СМИ, речь идет об Александре Хейло.
Кабмин Украины назначил заместителем министра энергетики Александра Хейло 6 сентября 2023 года. До назначения на должность он возглавлял ГП "Укруголь".
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"Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів - один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі."
Голосно пов'язали, тихо відпустять. Але відзвітувати "боротьба з корупцією ведеться" можна.
Дай людині хоч трохи влади, і одразу в ній прокидається хейло...
тому й продовжується це безкінечне "свято вседозволеності".
Дивно, на таких посадах дуже мало етнічних українців, але мпсса хейлов.
Аборигени здатні тільки вмирати на фронті?
Спіймали - подоїли - відпустили...
-поділився
-в Монако
Не поділився, завадили.
Тому в Монако - через Лук'яна.
Тобто, щоб під час війни вивезти (евакуювати) майно з прифронтового району, власник повинен питати дозволу в якогось хейла? А те хейло вважає, що буде краще, якщо те обладнання знищать або захоплять "братья па баблу"?
Чи власник хотів вивезти майно на ТОТ?
https://x.com/kowalskydonetsk
kowalskydonetsk
https://x.com/kowalskydonetsk
Щоб ви розуміли ось цей затриманий Хейло отримував офіційну зарплату 250 000 грн на місяць і плюс приблизно ще 150 000 грн на місяць інших доходів(декларація за 2023).
І у цей час нам розповідають про діру у бюджеті 500 млрд грн.
«Государства Украина нет и небыло никогда»
На жаль, хабар у півмільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:
1. «Государства Украина нет и небыло никогда» або
2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»
Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.
В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло - судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно.
Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.
Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича - це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.
Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.
Рафіновані мразі