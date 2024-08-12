Кабмін звільнив Хейла з посади заступника голови Міненерго

Заступника міністра енергетики України Олександра Хейла, якого СБУ та НАБУ підозрюють у хабарництві на пів мільйона доларів, звільнено з посади.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

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Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла.

Кабмін України призначив заступником міністра енергетики Олександра Хейла 6 вересня 2023 року. До призначення на посаду він очолював ДП "Укрвугілля".

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