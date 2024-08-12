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Кабмін звільнив Хейла з посади заступника голови Міненерго

Олександра Хейло звільнений за хабар у 500 тисяч доларів

Заступника міністра енергетики України Олександра Хейла, якого СБУ та НАБУ підозрюють у хабарництві на пів мільйона доларів, звільнено з посади.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров’я Ємця

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла.

Кабмін України призначив заступником міністра енергетики Олександра Хейла 6 вересня 2023 року. До призначення на посаду він очолював ДП "Укрвугілля".

Читайте також: Заступника голови Міненерго Хейла та його декількох спільників буде притягнуто до відповідальності за хабар у $500 тис., - заява міністерства

Автор: 

хабар (4695) звільнення (2667) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+17
А міністр не знав? Геть зовсім нічого?
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12.08.2024 11:22
+14
У нас при владі всі до єдиного Хейли.
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12.08.2024 11:31
+11
Відбувся легким переляком? - починає ділитися?
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12.08.2024 11:23
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А міністр не знав? Геть зовсім нічого?
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12.08.2024 11:22 Відповісти
Ніби міністр його здав.
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12.08.2024 11:31 Відповісти
Ваша правда.
"Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів - один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі."

Голосно пов'язали, тихо відпустять. Але відзвітувати "боротьба з корупцією ведеться" можна.
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12.08.2024 11:40 Відповісти
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12.08.2024 11:43 Відповісти
видно хто більше усіх краде
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12.08.2024 12:49 Відповісти
Усі
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12.08.2024 13:50 Відповісти
Відбувся легким переляком? - починає ділитися?
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12.08.2024 11:23 Відповісти
Певно, своє хейло має буть у кожній державі...
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12.08.2024 11:24 Відповісти
Але ж воно таке не одне, ось у чому біда.
Дай людині хоч трохи влади, і одразу в ній прокидається хейло...
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12.08.2024 11:28 Відповісти
У нас при владі всі до єдиного Хейли.
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12.08.2024 11:31 Відповісти
Пропоную - усі посадовці від райради і до президента мають підписувати згоду на свій розстріл після 5 років на посаді.
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12.08.2024 11:26 Відповісти
Наступники закривають очі на злочини попередників,
тому й продовжується це безкінечне "свято вседозволеності".
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12.08.2024 11:30 Відповісти
кілька куль припинять це суттєво
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12.08.2024 16:40 Відповісти
Радикально, але іншого способу змінити цю систему (цивілізованого) я теж не бачу.
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12.08.2024 16:45 Відповісти
а чого в нас на такій посаді, якесь Хейло?)
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12.08.2024 11:26 Відповісти
Занесло, от і призначили.
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14.08.2024 08:53 Відповісти
Не хЕйда, а *****, бо тільки ***** з таким стрьомним ****** може присмоктатися до ресурсів країни, що спливає кров"ю.
Дивно, на таких посадах дуже мало етнічних українців, але мпсса хейлов.
Аборигени здатні тільки вмирати на фронті?
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12.08.2024 11:34 Відповісти
Скільки було затримань, когось посадили?
Спіймали - подоїли - відпустили...
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12.08.2024 11:35 Відповісти
Тільки його одного, а хто робив подання на призначення, хто призначав, а тих хто кричить що потрібно збільшувати податки бо дірка в бюджеті, може їх теж звільнити і дірка почне зарюбцьовуватись.
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12.08.2024 11:35 Відповісти
ось й все покарання..., звільнили з посади, мабуть думають, що він сам застрелиться..., таку посаду втратив...
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12.08.2024 11:39 Відповісти
А по якій статті його звільнили?? Він через півроку попасть в суд за незаконне звільнення, отримає всю зарплату, і ше пару лямів компенсаціі, тільки про це навряд чи напишуть!!
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12.08.2024 11:47 Відповісти
За згодою сторін
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12.08.2024 12:29 Відповісти
из за фамилии
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12.08.2024 11:47 Відповісти
был хейло а стал *****!вот до чего жадность доводит..........................................................укрэнерго трусите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2024 11:52 Відповісти
який розбійник - вийшов геть. відновиться на посаді, отримає ЗП за декілька років
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12.08.2024 11:56 Відповісти
и ***** отделается только увольнением?
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12.08.2024 11:58 Відповісти
😊 Цікаво, а хто привів його у міністерство на посаду заст.міністра? Вангую, що виявиться, що привів ідіот, який нічого не знав. Нє?
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12.08.2024 12:07 Відповісти
Напевно не розібрали що зермак наказав звільнити якогось *****
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12.08.2024 12:12 Відповісти
Він випадково не підробляв раніше в освітлювачах в Кварталі 95, як і всі суперуспішні Хейли в Україні?
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12.08.2024 12:12 Відповісти
В его фамилии заменить вторую букву на букву "у" и будет путин
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12.08.2024 12:13 Відповісти
-украв
-поділився
-в Монако
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12.08.2024 12:15 Відповісти
украсти - вкрав.
Не поділився, завадили.
Тому в Монако - через Лук'яна.
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12.08.2024 12:28 Відповісти
"...за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району..." Джерело: https://censor.net/ua/n3504242

Тобто, щоб під час війни вивезти (евакуювати) майно з прифронтового району, власник повинен питати дозволу в якогось хейла? А те хейло вважає, що буде краще, якщо те обладнання знищать або захоплять "братья па баблу"?
Чи власник хотів вивезти майно на ТОТ?
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12.08.2024 12:18 Відповісти
Що цікаво: якщо Покровськ здадуть (вірогідно) - унікальне обладнання залишиться касапам...
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12.08.2024 12:30 Відповісти
І куди заступником призначить зє?
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12.08.2024 12:22 Відповісти
Ну Вы все в курсе . Зеленский и его шобла тут не виноваты. Это всё Порошенко виноват , это он Зеленскому этих ворюг подсунул.
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12.08.2024 12:44 Відповісти
Яке росповсюджене Українське прізвище...
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12.08.2024 13:39 Відповісти
Дуже кошерна харя!
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12.08.2024 13:54 Відповісти
Звільнення з посади - це найбільше покарання чиновника ! Оце така схема по новому красти ? По дЄрмаківському шаблону ? Та в них там під офісом вже ціла черга вишикувалась бажаючих на посади. Прийшов, вкрав, заплатив відкуп в ОП чи раднику Лідора і в Європу тринькати бабло ... українців, наївних.
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12.08.2024 14:35 Відповісти
https://x.com/kowalskydonetsk



https://x.com/kowalskydonetsk

kowalskydonetsk



https://x.com/kowalskydonetsk

Щоб ви розуміли ось цей затриманий Хейло отримував офіційну зарплату 250 000 грн на місяць і плюс приблизно ще 150 000 грн на місяць інших доходів(декларація за 2023).

І у цей час нам розповідають про діру у бюджеті 500 млрд грн.
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12.08.2024 14:55 Відповісти
Який міністр Галущенко, такий в нього і заступник.

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12.08.2024 14:56 Відповісти
https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартина Богуславець , колишній член громадської ради доброчесності (ліквідованої ЕрЗе), пише:
«Государства Украина нет и небыло никогда»
На жаль, хабар у півмільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.
Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:
1. «Государства Украина нет и небыло никогда» або
2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»
Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.
В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло - судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно.
Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.
Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича - це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.
Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.
Рафіновані мразі
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12.08.2024 16:31 Відповісти
 
 