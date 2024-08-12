Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба
У Міністерстві енергетики відреагували на затримання заступника міністра на хабарі у $500 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
Зазначається, що корупційну схему викрили за сприяння Міністра енергетики.
У міністерстві наголосили, що окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, "за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності".
"Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів — один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.
Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії. Міненерго тісно співпрацює зі слідством для забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення всіх обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.
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Гетьманцев, може ти, падло, знаєш?
Звільнили і не згадують про них.
Спіймали - подоїли - відпустили...
Але дайте вгадаю як буде - угода зі слідством, штраф і нова посада?
Про піар та відмазування. Про три окремих повідомлення від НАБУ, САП та СБУ щодо затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі (скріни повідомлень за ссиллю). Так, боротьба з корупцією - це добре, але бачу, що і піар нікуди не дівся. І не лише піар.
Мене не дивує, що кожна структура ставить себе на перше місце у повідомленнях. Мене дивує все інше. До речі, у СБУ взагалі забули пригадати САП. Випадковість? Не впевнений. Але впевнений у тому, що слова в тексті від СБУ, про сприяння міністра енергетики цьому затриманню, були написані по команді з ОПи. І це багато про що говорить. І не в позитив СБУ.
А ще помітив, що у повідомленнях НАБУ немає фоток с СБУшниками, а у СБУ немає фоток з НАБУшниками. Таке відчуття, що кожне відомство проводило, якщо не окрему операцію, то точно окрему фотосесію. І помітив, як майстерно робить знимки фотограф СБУ, коли навіть маленька повязка на руці з абревіатурою "СБУ" потрапляє в кадр і дає зрозуміти, хто тут головний. Але це теж яскраво ілюструє рівень партнерства між цими структурами. І в черговий раз з'являється запитання чи не прийшов час закінчувати таку практику?
Скільки коштує ця заява?
Бажано в доларах.
1.5 млрд баксів?