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Новини Хабарники
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Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі

У Міністерстві енергетики відреагували на затримання заступника міністра на хабарі у $500 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Зазначається, що корупційну схему викрили за сприяння Міністра енергетики.

У міністерстві наголосили, що окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, "за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності".

"Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів — один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.

Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії. Міненерго тісно співпрацює зі слідством для забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення всіх обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

хабар (4695) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+21
Покарають так само, як покарали мародерів з міністерства оборони?
Звільнили і не згадують про них.
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12.08.2024 11:20
+16
Скільки було затримань, когось посадили?
Спіймали - подоїли - відпустили...
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12.08.2024 11:20
+9
Галущенко не донесли його долю; і не тількки його, а й ту долю, яка до кабінетів аж до Банкової, для ЕрЗе. А чому не донесли - це вже не важливо; відповідальним за доставку був саме Хейл; він просрав - його звільнили. Ні, ну, звичайно, все було "за сприяння міністра" ага... сказати, що "з-за сприяння ЕрЗе" - це вже засвітити весь ланцюг з карабіном.
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12.08.2024 11:29
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Хейла на гіляку ,гроші в бюджет.
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12.08.2024 11:18 Відповісти
Хейло ще те.
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12.08.2024 11:18 Відповісти
хабарник, х..ло
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12.08.2024 11:24 Відповісти
брав тіко собі до кишені?!
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12.08.2024 11:18 Відповісти
Напевно табличку ділення погано вивчив.
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12.08.2024 12:27 Відповісти
Невже залоскочуть цього ви...лядко-орка?
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12.08.2024 11:19 Відповісти
Гарні бабоси там гуляють - Хеило ....
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12.08.2024 11:19 Відповісти
А в бюджеті "діра". Цікаво, чому?
Гетьманцев, може ти, падло, знаєш?
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12.08.2024 11:45 Відповісти
Діра - бо отакі жмурики розібрали гроші по своіх кишенях і не зупиняються
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12.08.2024 11:48 Відповісти
У мене, як і у багатьох тут присутніх, є погана звичка - писати очевидні речі та ставити риторичні питання нічого не можу з цим зробити. Потрібен хоча б такий "свисток", щоб не вибухнути.
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12.08.2024 11:59 Відповісти
Покарають так само, як покарали мародерів з міністерства оборони?
Звільнили і не згадують про них.
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12.08.2024 11:20 Відповісти
Скільки було затримань, когось посадили?
Спіймали - подоїли - відпустили...
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12.08.2024 11:20 Відповісти
І де вони таких набирають?
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12.08.2024 11:21 Відповісти
Самі такі, таких і обирають
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12.08.2024 11:50 Відповісти
Ну і морда. Треба при конкурсах на посади робити фейсконтроль. Бо на цій морді все написано
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12.08.2024 11:22 Відповісти
А хто ж буде той контроль проводити? Такі самі морди?
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12.08.2024 11:25 Відповісти
"Великий борцун" з корупцією, на звернення народу, петицію відносно відміни поправок лозового, поклав свій гральний орган... https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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12.08.2024 11:24 Відповісти
"поправки Лозового" треба не відміняти, а додати до них жостку відповідальність прокуратури за відкриття необґрунтованих справ, які потім роками "висять" та тихенько закриваються.
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12.08.2024 11:34 Відповісти
Півмільйона доларів хабаря і лише звільнено та "притягнуто до відповідальності"??? А чому не заарештовано?
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12.08.2024 11:24 Відповісти
Треба ж все "по-людськи" зробити - підозра / "слідство" / лист від Буданова / Монако...
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12.08.2024 11:48 Відповісти
Гниди по усіх гілках зермавлади
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12.08.2024 11:24 Відповісти
Гниди там сидять при будь-якій владі.
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12.08.2024 12:01 Відповісти
справу направлять до суду, де вона зависне років на 5, а поті через суд же цей "заступник" відсудить у держави і ті пів мільйона, і компенсацію за невиплачену зарплатню. Схема вже відпрацьована
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12.08.2024 11:28 Відповісти
Галущенко не донесли його долю; і не тількки його, а й ту долю, яка до кабінетів аж до Банкової, для ЕрЗе. А чому не донесли - це вже не важливо; відповідальним за доставку був саме Хейл; він просрав - його звільнили. Ні, ну, звичайно, все було "за сприяння міністра" ага... сказати, що "з-за сприяння ЕрЗе" - це вже засвітити весь ланцюг з карабіном.
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12.08.2024 11:29 Відповісти
укрэнерго с кудритским-балаболом пускай труханут !!!!!!!!!!!!!!!от там будет похлеще .....................................
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12.08.2024 11:40 Відповісти
не поделился?
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12.08.2024 11:42 Відповісти
Під час війни це хейло разом зі спільниками мусить потрапити за грати ящо не на довічне, то років на 25 точно, +повна конфіскація майна у всієї родини.
Але дайте вгадаю як буде - угода зі слідством, штраф і нова посада?
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12.08.2024 11:43 Відповісти
Все це корупційне шобло гнати треба.
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12.08.2024 11:46 Відповісти
Хахаха! Затримали за сприяння самого міністра? Це - відмазочка така, щоб міністра не чіпати?
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12.08.2024 11:48 Відповісти
А в цей же час у кабінеті міністра проходила передача суми у декілька разів більшої. Операція з прикриття відбулася успішно.
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12.08.2024 12:14 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/47245 Борислав Береза :
Про піар та відмазування. Про три окремих повідомлення від НАБУ, САП та СБУ щодо затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі (скріни повідомлень за ссиллю). Так, боротьба з корупцією - це добре, але бачу, що і піар нікуди не дівся. І не лише піар.
Мене не дивує, що кожна структура ставить себе на перше місце у повідомленнях. Мене дивує все інше. До речі, у СБУ взагалі забули пригадати САП. Випадковість? Не впевнений. Але впевнений у тому, що слова в тексті від СБУ, про сприяння міністра енергетики цьому затриманню, були написані по команді з ОПи. І це багато про що говорить. І не в позитив СБУ.
А ще помітив, що у повідомленнях НАБУ немає фоток с СБУшниками, а у СБУ немає фоток з НАБУшниками. Таке відчуття, що кожне відомство проводило, якщо не окрему операцію, то точно окрему фотосесію. І помітив, як майстерно робить знимки фотограф СБУ, коли навіть маленька повязка на руці з абревіатурою "СБУ" потрапляє в кадр і дає зрозуміти, хто тут головний. Але це теж яскраво ілюструє рівень партнерства між цими структурами. І в черговий раз з'являється запитання чи не прийшов час закінчувати таку практику?
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12.08.2024 12:31 Відповісти
В Україні,ні міністри,ні приЗЕдент, не знають,що роблять їх підлеглі ось така казочка 😡
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12.08.2024 12:38 Відповісти
коррупции нет. Всё чисто. зеленский ссаныч (с)
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12.08.2024 12:48 Відповісти
Дивовижне прізвище - поставити "у" замість "е" і все стане на свої місця. Мабуть, родич кремлівського. Накрисячив - не поділився, от і має потенційний термін.
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12.08.2024 13:05 Відповісти
Міністр вирішив сприяти коли дізнався суму. Бо заступнику цілого міністра брати такі копійки - це ганьба.
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12.08.2024 13:21 Відповісти
Це новий анекдот?
Скільки коштує ця заява?
Бажано в доларах.
1.5 млрд баксів?
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12.08.2024 13:51 Відповісти
То есть Галущенко написал на своего зама донос? Или как он содействовал? Просто уволил приказом? Так только дурак приказ не подпишет. А Галущенко совсем не дурак. Мутная история с содействием....
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12.08.2024 16:23 Відповісти
Почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , колишньої членкині громадської ради доброчесності (ліквідованої ЕрЗе),
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12.08.2024 16:34 Відповісти
 
 