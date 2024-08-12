Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба

У Міністерстві енергетики відреагували на затримання заступника міністра на хабарі у $500 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Зазначається, що корупційну схему викрили за сприяння Міністра енергетики.

У міністерстві наголосили, що окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, "за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності".

"Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів — один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.



Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії. Міненерго тісно співпрацює зі слідством для забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення всіх обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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