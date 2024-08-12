Замглавы Минэнерго был разоблачен при содействии министра, - пресс-служба

В Министерстве энергетики отреагировали на задержание заместителя министра на взятке в $500 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Отмечается, что коррупционную схему разоблачили при содействии Министра энергетики.

В министерстве отметили, что кроме заместителя министра к указанной афере были привлечены несколько сообщников из энергетической отрасли, "за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности".

"Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Очищение энергетики от любых коррупционных проявлений - один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.



Фигурантам производства сообщено о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия. Минэнерго тесно сотрудничает со следствием для обеспечения объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

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