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Замглавы Минэнерго был разоблачен при содействии министра, - пресс-служба

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі

В Министерстве энергетики отреагировали на задержание заместителя министра на взятке в $500 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Отмечается, что коррупционную схему разоблачили при содействии Министра энергетики.

В министерстве отметили, что кроме заместителя министра к указанной афере были привлечены несколько сообщников из энергетической отрасли, "за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности".

"Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Очищение энергетики от любых коррупционных проявлений - один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.

Фигурантам производства сообщено о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия. Минэнерго тесно сотрудничает со следствием для обеспечения объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Читайте: Задержан военнослужащий ТЦК на Тернопольщине, который за $5 тыс. помогал военнообязанному покинуть территорию военкомата, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6153) Галущенко Герман (257) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+21
Покарають так само, як покарали мародерів з міністерства оборони?
Звільнили і не згадують про них.
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12.08.2024 11:20
+16
Скільки було затримань, когось посадили?
Спіймали - подоїли - відпустили...
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12.08.2024 11:20
+9
Галущенко не донесли його долю; і не тількки його, а й ту долю, яка до кабінетів аж до Банкової, для ЕрЗе. А чому не донесли - це вже не важливо; відповідальним за доставку був саме Хейл; він просрав - його звільнили. Ні, ну, звичайно, все було "за сприяння міністра" ага... сказати, що "з-за сприяння ЕрЗе" - це вже засвітити весь ланцюг з карабіном.
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12.08.2024 11:29
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Хейла на гіляку ,гроші в бюджет.
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12.08.2024 11:18 Ответить
Хейло ще те.
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12.08.2024 11:18 Ответить
хабарник, х..ло
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12.08.2024 11:24 Ответить
брав тіко собі до кишені?!
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12.08.2024 11:18 Ответить
Напевно табличку ділення погано вивчив.
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12.08.2024 12:27 Ответить
Невже залоскочуть цього ви...лядко-орка?
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12.08.2024 11:19 Ответить
Гарні бабоси там гуляють - Хеило ....
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12.08.2024 11:19 Ответить
А в бюджеті "діра". Цікаво, чому?
Гетьманцев, може ти, падло, знаєш?
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12.08.2024 11:45 Ответить
Діра - бо отакі жмурики розібрали гроші по своіх кишенях і не зупиняються
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12.08.2024 11:48 Ответить
У мене, як і у багатьох тут присутніх, є погана звичка - писати очевидні речі та ставити риторичні питання нічого не можу з цим зробити. Потрібен хоча б такий "свисток", щоб не вибухнути.
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12.08.2024 11:59 Ответить
Покарають так само, як покарали мародерів з міністерства оборони?
Звільнили і не згадують про них.
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12.08.2024 11:20 Ответить
Скільки було затримань, когось посадили?
Спіймали - подоїли - відпустили...
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12.08.2024 11:20 Ответить
І де вони таких набирають?
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12.08.2024 11:21 Ответить
Самі такі, таких і обирають
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12.08.2024 11:50 Ответить
Ну і морда. Треба при конкурсах на посади робити фейсконтроль. Бо на цій морді все написано
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12.08.2024 11:22 Ответить
А хто ж буде той контроль проводити? Такі самі морди?
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12.08.2024 11:25 Ответить
"Великий борцун" з корупцією, на звернення народу, петицію відносно відміни поправок лозового, поклав свій гральний орган... https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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12.08.2024 11:24 Ответить
"поправки Лозового" треба не відміняти, а додати до них жостку відповідальність прокуратури за відкриття необґрунтованих справ, які потім роками "висять" та тихенько закриваються.
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12.08.2024 11:34 Ответить
Півмільйона доларів хабаря і лише звільнено та "притягнуто до відповідальності"??? А чому не заарештовано?
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12.08.2024 11:24 Ответить
Треба ж все "по-людськи" зробити - підозра / "слідство" / лист від Буданова / Монако...
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12.08.2024 11:48 Ответить
Гниди по усіх гілках зермавлади
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12.08.2024 11:24 Ответить
Гниди там сидять при будь-якій владі.
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12.08.2024 12:01 Ответить
справу направлять до суду, де вона зависне років на 5, а поті через суд же цей "заступник" відсудить у держави і ті пів мільйона, і компенсацію за невиплачену зарплатню. Схема вже відпрацьована
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12.08.2024 11:28 Ответить
Галущенко не донесли його долю; і не тількки його, а й ту долю, яка до кабінетів аж до Банкової, для ЕрЗе. А чому не донесли - це вже не важливо; відповідальним за доставку був саме Хейл; він просрав - його звільнили. Ні, ну, звичайно, все було "за сприяння міністра" ага... сказати, що "з-за сприяння ЕрЗе" - це вже засвітити весь ланцюг з карабіном.
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12.08.2024 11:29 Ответить
укрэнерго с кудритским-балаболом пускай труханут !!!!!!!!!!!!!!!от там будет похлеще .....................................
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12.08.2024 11:40 Ответить
не поделился?
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12.08.2024 11:42 Ответить
Під час війни це хейло разом зі спільниками мусить потрапити за грати ящо не на довічне, то років на 25 точно, +повна конфіскація майна у всієї родини.
Але дайте вгадаю як буде - угода зі слідством, штраф і нова посада?
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12.08.2024 11:43 Ответить
Все це корупційне шобло гнати треба.
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12.08.2024 11:46 Ответить
Хахаха! Затримали за сприяння самого міністра? Це - відмазочка така, щоб міністра не чіпати?
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12.08.2024 11:48 Ответить
А в цей же час у кабінеті міністра проходила передача суми у декілька разів більшої. Операція з прикриття відбулася успішно.
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12.08.2024 12:14 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/47245 Борислав Береза :
Про піар та відмазування. Про три окремих повідомлення від НАБУ, САП та СБУ щодо затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі (скріни повідомлень за ссиллю). Так, боротьба з корупцією - це добре, але бачу, що і піар нікуди не дівся. І не лише піар.
Мене не дивує, що кожна структура ставить себе на перше місце у повідомленнях. Мене дивує все інше. До речі, у СБУ взагалі забули пригадати САП. Випадковість? Не впевнений. Але впевнений у тому, що слова в тексті від СБУ, про сприяння міністра енергетики цьому затриманню, були написані по команді з ОПи. І це багато про що говорить. І не в позитив СБУ.
А ще помітив, що у повідомленнях НАБУ немає фоток с СБУшниками, а у СБУ немає фоток з НАБУшниками. Таке відчуття, що кожне відомство проводило, якщо не окрему операцію, то точно окрему фотосесію. І помітив, як майстерно робить знимки фотограф СБУ, коли навіть маленька повязка на руці з абревіатурою "СБУ" потрапляє в кадр і дає зрозуміти, хто тут головний. Але це теж яскраво ілюструє рівень партнерства між цими структурами. І в черговий раз з'являється запитання чи не прийшов час закінчувати таку практику?
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12.08.2024 12:31 Ответить
В Україні,ні міністри,ні приЗЕдент, не знають,що роблять їх підлеглі ось така казочка 😡
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12.08.2024 12:38 Ответить
коррупции нет. Всё чисто. зеленский ссаныч (с)
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12.08.2024 12:48 Ответить
Дивовижне прізвище - поставити "у" замість "е" і все стане на свої місця. Мабуть, родич кремлівського. Накрисячив - не поділився, от і має потенційний термін.
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12.08.2024 13:05 Ответить
Міністр вирішив сприяти коли дізнався суму. Бо заступнику цілого міністра брати такі копійки - це ганьба.
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12.08.2024 13:21 Ответить
Це новий анекдот?
Скільки коштує ця заява?
Бажано в доларах.
1.5 млрд баксів?
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12.08.2024 13:51 Ответить
То есть Галущенко написал на своего зама донос? Или как он содействовал? Просто уволил приказом? Так только дурак приказ не подпишет. А Галущенко совсем не дурак. Мутная история с содействием....
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12.08.2024 16:23 Ответить
Почитайте допис https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets/posts/pfbid02jbxVYouRs7A44dNRmVTrcCu7aLDq889aghhNgeQXMUcbXjXWHGpT35WBKMR7eCUHl?__cft__%5B0%5D=******************************************************************-eZKPW6wN8pMOszMKg-s6BUpjNOme35cv1Khrxy0iTUIuDfxNIz0CRpSXbz2dOd7Q4Haxgv2MxqfBScr4rrdgqvOFTtWjSICXT2scLKUjZdA&__tn__=%2CO%2CP-R Мартини Богуславець , колишньої членкині громадської ради доброчесності (ліквідованої ЕрЗе),
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12.08.2024 16:34 Ответить
 
 