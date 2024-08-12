Замглавы Минэнерго был разоблачен при содействии министра, - пресс-служба
В Министерстве энергетики отреагировали на задержание заместителя министра на взятке в $500 тыс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Отмечается, что коррупционную схему разоблачили при содействии Министра энергетики.
В министерстве отметили, что кроме заместителя министра к указанной афере были привлечены несколько сообщников из энергетической отрасли, "за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности".
"Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Очищение энергетики от любых коррупционных проявлений - один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.
Фигурантам производства сообщено о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия. Минэнерго тесно сотрудничает со следствием для обеспечения объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гетьманцев, може ти, падло, знаєш?
Звільнили і не згадують про них.
Спіймали - подоїли - відпустили...
Але дайте вгадаю як буде - угода зі слідством, штраф і нова посада?
Про піар та відмазування. Про три окремих повідомлення від НАБУ, САП та СБУ щодо затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі (скріни повідомлень за ссиллю). Так, боротьба з корупцією - це добре, але бачу, що і піар нікуди не дівся. І не лише піар.
Мене не дивує, що кожна структура ставить себе на перше місце у повідомленнях. Мене дивує все інше. До речі, у СБУ взагалі забули пригадати САП. Випадковість? Не впевнений. Але впевнений у тому, що слова в тексті від СБУ, про сприяння міністра енергетики цьому затриманню, були написані по команді з ОПи. І це багато про що говорить. І не в позитив СБУ.
А ще помітив, що у повідомленнях НАБУ немає фоток с СБУшниками, а у СБУ немає фоток з НАБУшниками. Таке відчуття, що кожне відомство проводило, якщо не окрему операцію, то точно окрему фотосесію. І помітив, як майстерно робить знимки фотограф СБУ, коли навіть маленька повязка на руці з абревіатурою "СБУ" потрапляє в кадр і дає зрозуміти, хто тут головний. Але це теж яскраво ілюструє рівень партнерства між цими структурами. І в черговий раз з'являється запитання чи не прийшов час закінчувати таку практику?
Скільки коштує ця заява?
Бажано в доларах.
1.5 млрд баксів?