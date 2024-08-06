Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Емца

Кабинет Министров уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины: Уволен Емца Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года он был назначен заместителем министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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