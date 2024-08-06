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Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Емца

Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров’я Ємця

Кабинет Министров уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины: Уволен Емца Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года он был назначен заместителем министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Читайте: Кабмин уволил главу Госэнергонадзора Слободяна

Автор: 

Кабмин (14025) Минздрав (4899) увольнение (2674) Мельничук Тарас (44)


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Гуляй. Наступний теж хоче щось вкрасти.
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06.08.2024 12:31 Ответить
За те, що крав, чи за те, що попався?
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06.08.2024 12:31 Ответить
"помста" ОПи за тендер по "Охматдит"...?

Буде крайнім...)
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06.08.2024 12:35 Ответить
Ну і бронь закінчилась, таки що в ТЦК, на медкомісію
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06.08.2024 12:46 Ответить
А что такое,охранник спал на посту или что то свиснул.
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06.08.2024 12:52 Ответить
Взагалі не зрозуміло навіщо нам якісь міністри, якщо в нас є Зе-Офіс.
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06.08.2024 12:52 Ответить
Харя в цього заступника міністра, хоч пацюків бий, "новіе ліца", тьфу, мерзота...
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06.08.2024 14:04 Ответить
УБД вспів отримати, і надбавки бойові?
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06.08.2024 16:12 Ответить
 
 