Уряд погодив звільнення Микити з посади глави Закарпатської ОВА

Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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