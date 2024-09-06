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Закарпаття (1998) Кабмін (13943) ОДА (1623) звільнення (2623)

Уряд погодив звільнення Микити з посади глави Закарпатської ОВА

Кабмін погодив звільнення глави Закарпатської ОВА Микити

Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОВА

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Навіть формальну прричину не вкажуть. От вже ж кладуть на громадян.
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06.09.2024 14:17 Відповісти
А Болога поставить іншого.
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06.09.2024 14:30 Відповісти
Скандалів і проколів якихось великих не було. Значить, по логіці, забирають на підвищення кудись, а не виганяють.
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06.09.2024 14:45 Відповісти
А сам би ти не пішов?
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07.09.2024 19:17 Відповісти
 
 