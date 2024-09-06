Уряд погодив звільнення Микити з посади глави Закарпатської ОВА
Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
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tanix pristavka
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dar ddd55bf6
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Володимир Логойда
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Alfred 52983432
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