Спасатели завершили работы на месте авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах: 1 человек погиб, 13 - ранены. ФОТОрепортаж
Спасательные работы на месте российского авиационного удара по сумскому пансионату для пожилых людей завершены.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.
По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина.
Напомним, 19 сентября вражеские войска атаковали здание гериатрического пансионата в Сумах.
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