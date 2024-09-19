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Спасатели завершили работы на месте авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах: 1 человек погиб, 13 - ранены. ФОТОрепортаж

Спасательные работы на месте российского авиационного удара по сумскому пансионату для пожилых людей завершены.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.

По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина.

Напомним, 19 сентября вражеские войска атаковали здание гериатрического пансионата в Сумах.

Рятувальники завершили роботи на місці удару по пансіонату для літніх людей в Сумах
Евакуація з пансіонату в Сумах завершена
Рятувальники евакуюють мешканців пансіонату в Сумах
Внаслідок авіаудару по пансіонату в Сумах постраждало 13 людей

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