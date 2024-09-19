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Рятувальники завершили роботи на місці авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах: 1 людина загинула, 13 - поранені. ФОТОрепортаж

Рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару по сумському пансіонату для літніх людей завершено.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб. 

За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-літня жінка.

Нагадаємо 19 вересня ворожі війська атакували будівлю геріатричного пансіонату у Сумах.

Рятувальники завершили роботи на місці удару по пансіонату для літніх людей в Сумах
Евакуація з пансіонату в Сумах завершена
Рятувальники евакуюють мешканців пансіонату в Сумах
Внаслідок авіаудару по пансіонату в Сумах постраждало 13 людей

Читайте: Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині

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обстріл (28633) пансіонат (9) Суми (890) жертви (1800)


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