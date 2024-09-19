Рятувальники завершили роботи на місці авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах: 1 людина загинула, 13 - поранені. ФОТОрепортаж
Рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару по сумському пансіонату для літніх людей завершено.
Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб.
За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-літня жінка.
Нагадаємо 19 вересня ворожі війська атакували будівлю геріатричного пансіонату у Сумах.
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