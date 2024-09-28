Зеленский об ударе РФ по Сумам: известно о 8 погибших, более 100 пациентов эвакуированы. ФОТОрепортаж
Количество жертв в результате удара "Шахедов" по больнице в Сумах возросло до 8 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция", - уточнил глава государства.
"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - отмечает Зеленский.
Атака РФ на больницу в Сумах
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.
По информации на 10.00 сообщалось, что в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 получили ранения.
По данным Воздушных сил, Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу.
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На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
мокши розуміють тільки силу. Доки юшкою не вмиються, нійуха не буде..