Зеленский об ударе РФ по Сумам: известно о 8 погибших, более 100 пациентов эвакуированы. ФОТОрепортаж

Количество жертв в результате удара "Шахедов" по больнице в Сумах возросло до 8 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция", - уточнил глава государства.

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"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - отмечает Зеленский.

Атака РФ на больницу в Сумах

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

По информации на 10.00 сообщалось, что в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 получили ранения.

По данным Воздушных сил, Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу.