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Зеленский об ударе РФ по Сумам: известно о 8 погибших, более 100 пациентов эвакуированы. ФОТОрепортаж

Количество жертв в результате удара "Шахедов" по больнице в Сумах возросло до 8 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция", - уточнил глава государства.

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лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів

"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - отмечает Зеленский.

Атака РФ на больницу в Сумах

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

По информации на 10.00 сообщалось, что в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 получили ранения.

По данным Воздушных сил, Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) обстрел (27351) Сумы (1152)


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Топ комментарии
+6
Скоро вже три роки. Три, с.ка, роки повномасштабної війни. А у нас політики на ключових посадах займаються виключно триндежом, старанно ведуть статистику скільки в нас вже розвалили лікарень, крадуть мільярдами і... все! ВСЕ!
На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
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28.09.2024 13:28
+4
Захисту нам бракує
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28.09.2024 12:20
+2
потужно ты им дал, беспомощное
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28.09.2024 13:20
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Захисту нам бракує
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28.09.2024 12:20 Ответить
Може розуму, я не про Вас а взашалі про мудрий нарід....
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28.09.2024 17:11 Ответить
https://www.facebook.com/dobrobat.in.ua/videos/548315287661746/?locale=uk_UA
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28.09.2024 12:24 Ответить
Дякуємо за майбутнє перемир'я в листопаді, гнида хрипата.
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28.09.2024 12:37 Ответить
потужно ты им дал, беспомощное
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28.09.2024 13:20 Ответить
Скоро вже три роки. Три, с.ка, роки повномасштабної війни. А у нас політики на ключових посадах займаються виключно триндежом, старанно ведуть статистику скільки в нас вже розвалили лікарень, крадуть мільярдами і... все! ВСЕ!
На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
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28.09.2024 13:28 Ответить
Та хоча б наші будь які - у достатній кількості..щоб доступні для них регіони зникли. Від слова зовсім.

мокши розуміють тільки силу. Доки юшкою не вмиються, нійуха не буде..
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28.09.2024 14:42 Ответить
Не роддом на Басах?
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28.09.2024 15:16 Ответить
Трамп був правий.Все руйнують
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28.09.2024 15:41 Ответить
Влада повинна організувати і забезпечити ППО і ПРО країни а не гастролювати по закордонах курям на сміх.Ця зеленська мерзота лише до хрипоти констатує факти кого і скільки кацапи убили і зруйнували, замість виконувати свої обов"язки.
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28.09.2024 17:53 Ответить
Гарно захистив Сумщину і Суми ,казав ,що операція на курщину дасть можливість захистити Суми, так от нас зараз ******** цілими днями і ночами ,якщо ви збиралися тут зробити сраку то у вас гарно вийшло,а скільки людей загинуло ти хоч можеш порахувати.,? І цивільних і військових,воно того варто було?
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29.09.2024 11:07 Ответить
 
 